Lavoro Catania: posizioni aperte per diplomati e laureati

Lavoro Catania: ecco alcune offerte di impiego per laureati e diplomati dal sito LinkedIn.it, selezionate direttamente per voi dalla redazione di LiveUniCt.

Cerchi una possibilità di lavoro a Catania? La ricerca di un impiego adatto alle proprie competenze può essere lunga e stressante, ma non bisogna arrendersi. I siti d’impiego, infatti, propongono diverse offerte di lavoro a Catania sia per laureati che per diplomati. LiveUniCt ne ha selezionate alcune direttamente per voi dal sito LinkedIn.it.

Tecnico manutentore junior

Life In S.p.A. ricerca per azienda cliente, operante nella distribuzione e vendita di prodotti elettromedicali, un tecnico manutentore junior.

La risorsa, previa graduale e costante formazione interna, si occuperà dello svolgimento delle attività di assistenza e manutenzione dei macchinari presso le sedi dei clienti della società siti sia nel territorio regionale siciliano (tramite utilizzo dei veicoli aziendali) sia nazionale (spese dei voli, vitto ed alloggio a carico dell’azienda).

Inoltre, fornirà il proprio supporto rispetto allo svolgimento di ulteriori attività (verifica funzionamento macchinari, richiesta pezzi, etc) presso la sede della società.

Si richiede:

Diploma di maturità come perito elettrotecnico/elettronico.

Sarà considerato un requisito preferenziale l’aver già svolto brevi esperienze lavorative consistenti in attività di manutenzione elettronica di macchinari. Completano il profilo:

ottime capacità comunicative e relazionali;

capacità di pianificazione delle attività, puntualità, grinta, risolutezza e motivazione.

Orario di lavoro: part time (mattina, 4 h al giorno). Luogo di lavoro: Catania; disponibilità a frequenti trasferte presso i clienti dell’azienda siti in tutto il territorio regionale siciliano e nazionale. Si offre un contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe e stabilizzazione da parte della società.

Per candidarsi è necessario visualizzare l’offerta sul sito LinkedIn, alla sezione lavoro Catania, e inviare CV aggiornato.

Farmacista di banco

Life In, Agenzia per il Lavoro_filiale di Catania, ricerca per riapertura di una farmacia recentemente rilevata ed acquisita da uno dei principali fondi italiani, ricerca due farmacisti da banco.

Requisiti richiesti:

Attestato di Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13) oppure in Farmacia (LM-13);

preferibile esperienza pregressa di almeno 6 mesi nel medesimo ruolo;

Sarà considerato un requisito preferenziale la conoscenza del software WinGest.

Orario di lavoro: da lunedì alla domenica (5 giorni su 7); full time (40 ore settimanali, orario spezzato ad eccezione del sabato connotato da un orario continuativo). Luogo di lavoro: Catania (zona centro storico).

Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione (due mesi iniziali + proroghe) finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV, ricercando l’annuncio alla sezione “lavoro Catania” del sito.

Tecnico IT

Life In, Agenzia per il Lavoro_filiale di Catania, ricerca per strutturata azienda cliente un tecnico informatico. La risorsa seleziona, inserita nella divisione IT, svolgerà in completa autonomia le seguenti attività:

Network management (switches, routers, AP);

DHCP and DNS Management;

Security Management (configurazione, gestione, controllo e ripristino firewall);

Realizzazione e gestione VMware (virtual machine);

Server Mail Management.

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Catania. Si offre un contratto di assunzione diretta da parte dell’azienda cliente a tempo indeterminato.

Requisiti



esperienza pregressa nel medesimo ruolo, preferibilmente per o presso strutturate realtà aziendali, di almeno tre anni.

Conoscenza ottimale dei Sistemi Operativi Windows Server e Linux;

Diploma come Perito Informatico (requisito preferenziale);

autonomia nella gestione operativa;

capacità di lavorare in team;

capacità comunicative;

resistenza allo stress.

Gli interessati possono visitare la sezione “lavoro Catania” di LinkeIn.it e inviare CV aggiornato.

