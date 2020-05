Comune di Aci Castello assume: previsti diversi posti di lavoro

Concorsi entro il 2020 per cinque posti a tempo indeterminato, a breve, invece, l'amministrazione comunale annuncia un nuovo piano di assunzioni a tempo determinato: tutte le novità al riguardo.

Assunzioni al Comune di Aci Castello. Con delibera di Giunta numero 51 del 26 maggio 2020 è stata modificata la programmazione triennale del fabbisogno del personale del comune della città metropolitana di Catania. Saranno assunti 8 vigili urbani per quattro mesi, operativi dal prossimo 8 giugno.

A breve verranno indetti 4 concorsi per un totale di 5 assunzioni a tempo indeterminato. Entro il 2020 quindi ci saranno concorsi per assumere: 1 vigile urbano a tempo; 1 istruttore direttivo contabile; 1 istruttore contabile; 2 istruttori amministrativi. Inoltre, verrà assunto a tempo 1 istruttore direttivo per l’area tecnica.

Ancora entro il 2020 è prevista la stabilizzazione di un dipendente a tempo determinato; la progressione verticale di un istruttore amministrativo e l’implementazione oraria di 18 ore settimanali con passaggio da part-time a full-time di un assistente sociale. Le nuove assunzioni e stabilizzazioni sono giustificate anche dai molteplici pensionamenti che avranno luogo prossimamente.