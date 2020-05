Assunzioni Catania: attivo concorso per lavoro a tempo indeterminato

Assunzioni Catania: già attivo il concorso a tempo indeterminato, con scadenza a fine giugno, in arrivo ulteriori assunzioni in provincia. Ecco tutti i dettagli al riguardo del concorso in GU e delle assunzioni nella città metropolitana.

Assunzioni Catania. Nuovo posto di lavoro in vista all’Ospedale Garibaldi etneo. La Gazzetta Ufficiale pubblicata in data 22 maggio, infatti, prevede un concorso per l’assunzione di un posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, da assegnare alla S.S. Comunicazione istituzionale ed interna.

Assunzioni al Garibaldi: i dettagli del concorso

Il concorso, per titoli ed esami, prevede la copertura della posizione a tempo indeterminato. La scadenza, come per la maggior parte dei concorsi in GU, ricade a 30 giorni dalla pubblicazione. Dunque, in questo caso, si parlerebbe di scadenza per il 22 giugno.

“Il direttore generale rende noto – si legge nel testo riportato in Gazzetta – che è stato indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di

dirigente amministrativo da assegnare alla S.S. Comunicazione istituzionale ed interna (funzione in staff alla Direzione generale)”.

Quanto alle modalità di candidatura, il testo della Gazzetta si limita a dire che dovranno essere redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti. Il testo integrale del bando, invece, si trova sulla GU della Regione Siciliana n. 6 del 30 aprile 2020 – Serie speciale concorsi. Infine, per ulteriori informazioni, si rimanda al Settore gestione risorse umane dell’ARNAS Garibaldi, in piazza S. Maria di Gesù n. 5 – Catania.

Assunzioni Catania: ad Aci Castello in arrivo nuovo bando

Sempre all’interno delle assunzioni Catania, il Comune di Aci Castello tramite il suo profilo Facebook aggiorna la cittadinanza su nuovi bandi in uscita. In particolare, si tratta di tredici assunzioni, cinque a tempo indeterminato e otto a tempo determinato, che usciranno a breve.

I posti di lavoro sono suddivisi così:

8 vigili urbani, in servizio entro giugno;

5 posti di lavoro tra vigili e uffici comunali entro il 2020.

Tutti i dettagli al riguardo verranno comunicati nel breve periodo sul sito istituzionale del comune, cui si rimanda.

