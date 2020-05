Le case vacanza si trasformano in “smart office”: ecco l’idea tutta italiana

La crisi sanitaria non può che preoccupare gli host che nei prossimi mesi avrebbero affittato alcune abitazioni per la stagione estiva . Non tutti, però, si arrendono a priori: una donna romana ha deciso di reinventare la propria attività. Ecco come.

Trasformare le case vacanza in luoghi in cui gli smart workers possano lavorare in sicurezza e serenità: il particolare momento storico ha spinto una donna a convertire quest’ambiziosa idea in realtà.

Roberta Onofrio, che gestisce tre appartamenti a Roma ma è anche madre, è l’ideatrice di un servizio attraverso il quale proporrà le stesse abitazioni ma ad un pubblico diverso: non più a coppie o famiglie desiderose di organizzare una vacanza o pernottare in città, ma a lavoratori che necessitano di lavorare rispettando le norme di sicurezza ma evitando anche le distrazioni di casa.

Secondo quanto dichiarato alla testata Il Sole 24 ore, l’iniziativa sarebbe stata compresa e accolta con entusiasmo soprattutto da chi possiede ed affitta case in grandi città mentre i clienti, a cui probabilmente verranno proposti prezzi identici a quelli delle case-vacanza, al momento si limiterebbero ad ottenere più informazioni, in attesa di scoprire cosa accadrà in futuro e quali disposizioni governative verranno prese.