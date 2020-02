Concorsi pubblici 2020: i bandi ancora attivi

I concorsi pubblici 2020 banditi sono numerosi e aperti a più categorie professionali: ecco quali sono quelli ancora disponibili.

Concorsi pubblici

I concorsi pubblici 2020 al momento disponibili sono ancora molti. Questa varietà permette di incontrare le necessità di diverse categorie professionali alla ricerca di un impiego. Dal settore sanitario a quello scolastico, ecco quali sono le principali offerte attive al momento.

Concorsi pubblici 2020: aziende ospedaliere siciliane

Alcune aziende ospedaliere siciliane sono alla ricerca di personale da impiegare nelle proprie strutture a Catania, Messina e Palermo.

Per ulteriori dettagli: Aziende ospedaliere assumono in Sicilia: le figure ricercate

Concorsi pubblici: Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha pubblicato un bando per l’assunzione di 1650 allievi agenti con scadenza il 2 marzo 2020. I requisiti di partecipazione, le prove di selezione e le modalità di presentazione della domanda sono specificate nel bando.

Per avere informazioni maggiori: Concorso Polizia di Stato 2020: oltre 1500 posti disponibili

Concorso Ministero della Salute

Il Ministero della Salute è alla ricerca di personale da impiegare nell’ambito della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Le figure che saranno assunte con contratto a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale sono 91 e la scadenza è fissata per il 5 marzo 2020.

Concorso Guardia di Finanza

Un concorso in prossima scadenza è quello per gli Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza. Il termine per la presentazione della domanda è il 21 febbraio 2020 entro le ore 12 e il concorso comprende diverse prove tra fisiche e di conoscenze culturali. Per informazioni relative alle prove e procedure di presentazione della domanda si suggerisce la visione del bando.

Per ulteriori informazioni: Concorso Guardia di Finanza: bando per Allievi Ufficiali

Concorso INPS

Si attendono ancora novità sul concorso Inps che è stato annunciato nel 2019 e dovrebbe interessare l’assunzione di circa duemila persone. Secondo quanto dichiarato, il bando dovrebbe essere atteso per la stagione primaverile.