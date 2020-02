Aziende ospedaliere assumono in Sicilia: le figure ricercate

Assunzioni in Sicilia in ambito ospedaliero: tutte le informazioni sui bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio 2020.

Assunzioni in Sicilia: sono diverse le opportunità lavorative attive in ambito ospedaliero in Sicilia. Di seguito, tutti i bandi di concorso attualmente disponibili e per i quali è possibile fare domanda.

Assunzioni in Sicilia: le opportunità a Catania

Ospedale Garibaldi di Catania

Concorso, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico di oncologia medica e n. 3 posti di dirigente medico di geriatria. La domanda deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Policlinico Vittorio Emanuele di Catania

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia. Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Assunzioni in Sicilia: bandi per Messina e Palermo

Azienda Ospedaliera Papardo Messina

Concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di vari posti di dirigente medico, varie discipline:

– cardiochirurgia: n. 4 posti;

– radiodiagnostica con prevalenti competenze in radiologia interventistica e nell’ambito dell’imaging (TC-RM-senologia): n. 6 posti;

– malattie apparato respiratorio con prevalenti competenze nell’area intensivistica respiratoria, pneumologia interventistica, malattie rare polmonari: n. 2 posti;

– nefrologia e dialisi: n. 2 posti;

– neurologia: n. 2 posti;

– ortopedia e traumatologia con prevalenti competenze in chirurgia protesica di elezione di anca, ginocchio e spalla, chirurgia vertebrale, chirurgia artroscopica e traumatologia maggiore: n. 5 posti;

– otorinolaringoiatria: n. 1 posto;

– neurochirurgia: n. 3 posti.

Policlinico Paolo Giaccone Palermo

Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 3 fisioterapisti. La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ospedali riuniti Villa Sofia di Palermo

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie di mobilità volontaria infraregionale ed in subordine interregionale per la copertura di n. 2 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.