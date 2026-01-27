Concorso Polizia: è stato indetto il Concorso 2026 per Allievi Vice Ispettori, finalizzato a coprire 1.000 posti di lavoro. La selezione è aperta ai civili in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado, che potranno candidarsi fino al 21 febbraio 2026.

Il concorso prevede una parte dei posti riservata a determinate categorie interne alla Polizia: 167 posti sono destinati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio richiesto, mentre altri 167 posti sono riservati a chi ha almeno tre anni di servizio effettivo nei ruoli della Polizia, con i requisiti previsti eccetto il limite di età. Altri 83 posti sono riservati a categorie specifiche, lasciando 417 posti disponibili e non riservati per i candidati civili.

Concorso Polizia: requisiti richiesti

Per partecipare al Concorso Polizia 2026 per Allievi Vice Ispettori, è necessario soddisfare specifici requisiti. Possono candidarsi i cittadini italiani in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, godimento dei diritti civili e politici e qualità di condotta conformi alla legge. È richiesto il possesso dei requisiti di efficienza fisica, idoneità psichica e attitudinale previsti per l’accesso al ruolo.

Il limite d’età generale è di 28 anni, con alcune eccezioni: può essere elevato di massimo tre anni per il servizio militare effettivamente prestato; non si applica al personale della Polizia con almeno tre anni di servizio effettivo; per i ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite è di 33 anni.

Non possono partecipare al concorso i candidati espulsi o dimessi dalle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o penali, coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, chi è sottoposto a misure cautelari o disciplinari ancora pendenti, o chi è stato escluso da precedenti corsi di formazione nella Polizia di Stato.

Concorso Polizia: come si svolge la selezione

Il Concorso Polizia 2026 per Allievi Vice Ispettori si articola in diverse fasi: prova scritta, accertamento dell’efficienza fisica, eventuali accertamenti psico-fisici, accertamento attitudinale e prova orale.

La prova scritta consiste in un questionario di 100 domande a scelta multipla, tratte da una banca dati sulle materie di diritto penale, diritto processuale penale e diritto costituzionale. La banca dati, contenente 5.000 quesiti (2.000 di diritto penale, 2.000 di diritto processuale penale e 1.000 di diritto costituzionale), sarà pubblicata sul sito della Polizia di Stato almeno 20 giorni prima dell’inizio della prova.

La prova orale approfondisce le materie della scritta e include nozioni di diritto amministrativo, con attenzione alla legislazione sulla pubblica sicurezza, diritto civile (persone, famiglia, diritti reali, obbligazioni e tutela dei diritti) e verifica la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.

Concorso Polizia: come presentare la domanda

Per partecipare al Concorso Polizia 2026 per Allievi Vice Ispettori, la domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online entro il 21 febbraio 2026. La procedura informatica è accessibile tramite il sito ufficiale della Polizia di Stato. I candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Chi non ne possiede una può attivarla rapidamente online, anche tramite smartphone. L’accesso alla procedura richiede l’uso di SPID o CIE e può avvenire in diverse modalità: desktop, mobile o desktop con smartphone.

Per ulteriori e specifiche informazioni sul concorso, si consiglia un’attenta lettura del bando ufficiale disponibile online.