Concorso Polizia di Stato 2023, bando per 2.138 allievi: i dettagli

Concorso Polizia di Stato 2023: pubblicato un bando per l'assunzione di oltre 2000 allievi agenti. I requisiti, le prove, le modalità di partecipazione.

Concorso Polizia di Stato: interno alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il bando di concorso pubblico, per esami e titoli, volto all’assunzione di 2.138 allievi agenti. Di seguito tutti i principali dettagli in merito.

Concorso Polizia di Stato: i requisiti

Il concorso in questione è riservato a quei cittadini italiani che siano:

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;

o

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale;

o

volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

Trovarsi in una delle seguenti condizioni, tuttavia, non basta. Tra i requisiti necessari, spiccano:

il godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età;

il diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo equipollente, utile a consentire l’iscrizione ad un corso di laurea universitario);

l’efficienza e l’idoneità fisica, psichica e attitudinale.

Per ulteriori indicazioni in merito ai requisiti, si rimanda alla lettura del bando in formato integrale.

Concorso Polizia di Stato: le prove

I candidati dovranno superare diverse prove per ottenere uno dei posti messi a bando. La selezione conta, infatti, le seguenti fasi:

una prova scritta; una prova fisica; gli accertamenti di idoneità psico-fisica; gli accertamenti dell’idoneità attitudinale; la valutazione dei titoli.

Per ulteriori informazioni, si rimanda ancora una volta al bando.

Concorso Polizia di Stato: come partecipare?

Resta da chiarire le modalità di partecipazione al concorso. Gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 23.59 del 2 marzo 2023, per mezzo della procedura informatica disponibile sul portale della Polizia dedicato ai concorsi (https://concorsionline.poliziadistato.it.).

Sarà possibile accedere con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE). Ciascun candidato, infine, dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, fondamentale per l’invio e la ricezione delle comunicazioni in merito alla procedura concorsuale in questione.