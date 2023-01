Concorso Esercito: requisiti, domande e scadenze

Concorso Esercito: pubblicato in Gazzetta nuovo bando per il reclutamento di volontari anche con licenza media. Ecco tutte le info.

Concorso Esercito: pubblicato in gazzetta nuovo bando 2023 che prevede il reclutamento di complessivi 6.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). L’incorporamento è previsto in tre blocchi che si succederanno durante tutto l’anno con il primo in scadenza il prossimo 24 febbraio. Si tratta di una grossa opportunità per chi intende avviarsi alla carriera militare visto che prevede l’incorporamento iniziale di 3 anni con stipendio mensile di 1170 euro. Vediamo quali sono i requisiti, come fare domanda e le fasi del concorso.

Concorso esercito

Per il 2023 il ministero ha previsto l’arruolamento di 6.500 giovani come volontari in ferma prefissata iniziale. L’incorporamento avverrà in 3 blocchi distinti. Il primo da 2.200 posti scadrà il prossimo 24 febbraio, il secondo da 2.150 posti con domande che potranno essere inviate dal 12 aprile 2023 all’11 maggio 2023 e il terzo blocco da 2.150 posti con domande dal 22 giugno 2023 al 21 luglio 2023.

Il 10% dei posti dei rispettivi blocchi è riservato alle seguenti categorie:

diplomati presso le Scuole Militari;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito;

assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare;

assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri;

figli di militari deceduti in servizio.

All’interno dei 3 blocchi oltre ai posti per incarichi principali ci saranno posti riservati a diversi incarichi come elettricista, idraulico, muratore, falegname, fabbro, meccanico, esploratore per squadrone a cavallo e artigliere per la sezione di artiglieria a cavallo. Come specificato nel bando i candidati parteciperanno per i posti da incarico principale e se in possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti. Requisiti che andranno accertati tramite presentazione dei relativi titoli indicati sempre nel bando.

Come fare domanda

La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica accedendo al portale concorsi sul sito del ministero della Difesa. I candidati dovranno inviare domanda rispettando le scadenze dei vari blocchi. Per poter accedere al portale si dovrà essere in possesso di credenziali Spid, carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS). Il concorso verterà su varie fasi.

Dopo l’inoltro della domanda ci saranno gli accertamenti di competenza e la valutazione dei titoli di merito e formazione. A quel punto sarà stilata una graduatoria generale che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata. Poi sarà il momento della convocazione dei candidati presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti di idoneità fisio-psico-attitudinale. Per ogni blocco il numero dei candidati chiamati agli accertamenti è, come indicato dal bando, pari ai primi 15.000 in graduatoria.