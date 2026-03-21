L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Siracusa ha indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 11 posti a tempo indeterminato per profili amministrativi. La selezione mira a potenziare l’organico del comparto sanità con figure professionali qualificate.
La news riportata dal sito dei Concorsi Sicilia.
Posti disponibili
Il bando prevede la suddivisione dei posti come segue:
-
5 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale (Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari).
-
6 posti di Assistente Amministrativo (Area degli Assistenti).
Requisiti di Accesso
I candidati devono possedere i seguenti titoli di studio in base al profilo scelto:
-
Per collaboratore amministrativo: diploma di Laurea (vecchio ordinamento), Laurea Specialistica o Laurea Magistrale.
-
Per assistente amministrativo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Diploma di maturità).
Come presentare la domanda
La procedura di candidatura è esclusivamente telematica. Gli interessati devono:
-
Accedere al portale ufficiale: www.servizi.asp.sr.it.
-
Autenticarsi tramite sistema SPID.
-
Effettuare il pagamento della tassa di concorso prevista di 10,00 €.
Scadenza: Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato per il 13 Aprile 2026.
Prove d’esame e preparazione
La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli e del superamento di prove d’esame (scritte, pratiche e/o orali) che verteranno sulle materie tipiche del diritto amministrativo e della legislazione sanitaria.
Per agevolare lo studio, esistono manuali specifici per i concorsi nelle ASP (come quelli dedicati al profilo di Assistente Amministrativo nelle aziende sanitarie siciliane) che coprono gli argomenti fondamentali richiesti dai bandi regionali.
Documentazione e supporto
-
Bando Ufficiale: è possibile consultare il bando integrale per tutti i dettagli tecnici sul sito dell’ASP Siracusa
Questa notizia è a scopo informativo. Si raccomanda sempre di leggere attentamente il bando ufficiale pubblicato sulla GURS o sul sito istituzionale dell’ente prima di procedere all’iscrizione