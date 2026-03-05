L’Università di Catania ha aperto le selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) di madrelingua inglese. Si tratta di un’opportunità di rilievo nel panorama accademico siciliano, che offre stabilità contrattuale e un impegno flessibile tra le 500 e le 1500 ore annue.

Se sei un professionista della didattica con esperienza universitaria, ecco tutto quello che devi sapere per presentare la tua candidatura entro il 25 marzo 2026.

I requisiti: chi può partecipare?

Per accedere alla selezione, oltre ai requisiti generali per i concorsi pubblici (cittadinanza UE, idoneità fisica, godimento dei diritti civili), i candidati devono possedere:

Madrelingua inglese: padronanza assoluta e certificata.

Conoscenza dell’italiano: necessaria per l’interazione amministrativa e didattica.

Titolo di studio: laurea almeno triennale (o titolo estero equivalente).

Esperienza pregressa: è richiesta esperienza documentata nell’insegnamento della lingua inglese presso università italiane (statali o legalmente riconosciute).

Come inviare la domanda

La procedura è interamente telematica. La candidatura deve essere inoltrata tramite il portale dedicato dell’Università di Catania.