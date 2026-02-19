Concorso allievi marescialli 2026: Il concorso allievi marescialli 2026 è stato indetto dal Ministero della Difesa per l’ammissione al 16° corso triennale del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Sono disponibili 898 posti totali, di cui 36 riservati alla specializzazione in tutela forestale, ambientale e agroalimentare. La selezione è aperta sia a militari interni all’Arma sia a cittadini civili in possesso del diploma o in grado di conseguirlo entro la fine dell’anno scolastico 2025-2026. Le domande devono essere presentate entro il 19 marzo 2026.

Requisiti per partecipare al concorso

I requisiti per partecipare al concorso allievi marescialli 2026 variano a seconda della categoria:

Militari dell’Arma:

Appartenere al ruolo dei Sovrintendenti o Appuntati e Carabinieri, compresi i militari del Ruolo Forestale.

Idoneità al servizio militare incondizionato.

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente entro la fine dell’anno scolastico 2025-2026.

Non aver superato i 30 anni di età.

Condotta disciplinare e qualifiche soddisfacenti negli ultimi due anni.

Assenza di condanne penali o procedimenti in corso per delitti non colposi.

Civili:

Età compresa tra 17 e 26 anni (28 anni se hanno prestato servizio militare).

Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Godimento dei diritti civili e politici, condotta incensurabile e assenza di procedimenti penali.

Comportamento conforme alla Costituzione e alla sicurezza dello Stato.

Nota: tatuaggi e piercing possono costituire causa di esclusione, secondo le norme sui concorsi militari.

Riserve di posti

Degli 898 posti:

199 sono riservati a coniugi, figli superstiti e parenti di militari deceduti in servizio.

Posti riservati a diplomati di scuole militari dell’Esercito, Marina e Aeronautica.

Beneficiari di enti assistenziali come l’Opera nazionale per gli orfani dei Carabinieri.

Come si svolge la selezione

La selezione del concorso allievi marescialli 2026 si articola in più fasi:

Prova preliminare – Roma, 3ª decade di marzo, durata 1 giorno. Prova scritta di lingua italiana – Roma, 1ª decade di aprile, 1 giorno. Prova di efficienza fisica – Roma, 3ª decade di aprile, 1 giorno. Accertamenti psico-fisici e attitudinali – Roma, 1ª decade di maggio, 3 giorni. Prova orale – Roma, 3ª decade di maggio, 1 giorno. Prove facoltative di lingua straniera e informatica – Roma, 1ª decade di luglio. Corso triennale – Firenze, 3 anni accademici, a partire dalla 3ª decade di settembre 2026.

Il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento di Roma ospita tutte le prove, mentre il corso si terrà presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Domanda di partecipazione

Le candidature al concorso allievi marescialli 2026 devono essere inviate esclusivamente online tramite il sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. È necessario possedere:

Fototessera digitale.

Indirizzi e-mail standard e PEC.

Credenziali SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) per l’autenticazione.

Al termine della procedura, il sistema rilascia una ricevuta digitale da conservare fino alla prima prova.

Scarica il bando

Il bando completo del concorso è disponibile in formato PDF sul sito dell’Arma dei Carabinieri e su inPA. Contiene tutti i dettagli sui requisiti, il programma delle prove e le informazioni utili per la candidatura.