Concorso Atleti Paralimpici Fiamme Oro 2026: uno sport che apre porte e speranze. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Fiamme Oro della Polizia di Stato lancia un concorso straordinario per il reclutamento di 4 atlete paralimpiche, un’iniziativa che unisce sport e opportunità professionali, promuovendo inclusione e valorizzazione dei talenti.

Il concorso, rivolto a giovani atlete riconosciute dal C.I.P. e tesserate presso federazioni sportive nazionali paralimpiche, permette di accedere a ruoli tecnici all’interno della Polizia di Stato, offrendo un percorso di crescita unico che combina attività sportiva, formazione e servizio civile.

Questa iniziativa rappresenta più di un semplice concorso: è un messaggio di speranza per chi, grazie allo sport, può costruire un futuro professionale pieno di opportunità e riconoscimento, dimostrando che la diversità e la disabilità non sono ostacoli, ma punti di forza e motivazione.

Discipline e requisiti: valorizzare il talento paralimpico

Il concorso prevede posti in discipline sportive paralimpiche di eccellenza, tutte riservate a donne: tiro con l’arco, scherma, sci alpino e arrampicata sportiva. Le atlete saranno inquadrate come agenti tecnici, svolgendo attività tecnico-scientifiche o tecniche nella Polizia di Stato. La domanda al concorso per Atleti Paralimpici deve essere compilata e trasmessa entro il 10 gennaio 2026, esclusivamente attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, presente in questa pagina.

Per partecipare è richiesto il diploma di scuola media e il riconoscimento di atleta paralimpico di interesse nazionale da parte del C.I.P., oltre alla tesserazione federale e all’idoneità fisica certificata per la disciplina scelta. L’età minima è di 17 anni, con un limite massimo di 35, e i candidati devono godere dei diritti civili e politici e non avere procedimenti disciplinari o penali pendenti.

Questi requisiti sottolineano come il concorso sia pensato non solo per premiare il talento sportivo, ma anche per garantire integrità, responsabilità e impegno civile, valori fondamentali per chi entra a far parte della Polizia di Stato.

La selezione: equilibrio tra sport e professionalità

La procedura di selezione comprende accertamenti psico-fisici e attitudinali, oltre alla valutazione dei titoli sportivi paralimpici conseguiti negli ultimi 24 mesi. La commissione esaminatrice stilerà graduatorie di merito specifiche per ogni disciplina, garantendo trasparenza e merito.

Il percorso selettivo dimostra come lo sport possa essere strumento di inclusione e crescita personale, offrendo alle atlete la possibilità di trasformare le loro competenze sportive in professionalità riconosciuta, con accesso a formazione tecnica e possibilità di carriera all’interno di un corpo prestigioso come la Polizia di Stato, per ulteriori dettagli leggi il bando ufficiale.