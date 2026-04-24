Catania- L’agricoltura sociale si conferma una delle frontiere più innovative nel campo dell’inclusione e del benessere, capace di coniugare produzione, sostenibilità e cura della persona. La sesta edizione dell’AgriSchool Expo, ospitata presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania, ha acceso i riflettori su esperienze concrete e modelli virtuosi, con un’attenzione particolare ai percorsi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico. Un evento che ha ribadito il ruolo pionieristico della Sicilia in questo ambito, tracciando nuove prospettive per il futuro.

Un laboratorio di idee tra ricerca e territorio

L’AgriSchool Expo 2026 si è confermato un importante momento di confronto tra mondo accademico, istituzioni e realtà operative del territorio. Ad aprire i lavori sono stati i rappresentanti del Dipartimento e della rete regionale delle fattorie sociali, sottolineando come la collaborazione tra ricerca scientifica e pratiche sul campo sia fondamentale per costruire modelli efficaci e replicabili. Il dialogo tra università e territorio, in particolare, emerge come elemento chiave per sviluppare progetti che abbiano un impatto reale sulle comunità locali, soprattutto in un contesto come quello siciliano, da sempre attento alla dimensione sociale dell’agricoltura.

Agricoltura sociale e autismo: un ponte verso l’autonomia

Uno dei focus centrali dell’edizione 2026 è stato il progetto dedicato all’autismo, che utilizza il lavoro agricolo come strumento di inclusione e crescita personale. Le attività in campo, dalla coltivazione alla cura delle piante, si rivelano particolarmente efficaci nel favorire lo sviluppo di competenze, autonomie e relazioni. L’agricoltura, in questo senso, diventa un ambiente strutturato ma naturale, capace di offrire stabilità e stimoli positivi. Le testimonianze presentate durante l’evento hanno evidenziato come questi percorsi possano trasformarsi in reali opportunità lavorative, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone coinvolte e delle loro famiglie.

Il valore terapeutico del contatto con la natura

Grande spazio è stato dedicato all’orticoltura terapeutica, una pratica che unisce scienza, natura e benessere psicofisico. Il contatto diretto con il verde, la cura delle piante e la partecipazione attiva a cicli naturali rappresentano strumenti potenti per migliorare la salute mentale ed emotiva, soprattutto nei soggetti più fragili. L’approccio terapeutico non si limita alla dimensione clinica, ma abbraccia una visione più ampia della persona, valorizzandone capacità e potenzialità. In questo contesto, l’integrazione tra attività produttive e finalità sociali si configura come una delle sfide più stimolanti per il futuro del settore agricolo.

Esperienze virtuose e modelli di inclusione

Durante la giornata sono state presentate numerose esperienze di successo provenienti da tutta la Sicilia, a dimostrazione di un tessuto sociale attivo e in continua evoluzione. Cooperative, associazioni e fattorie sociali hanno condiviso progetti che puntano al reinserimento lavorativo di persone con fragilità, utilizzando l’agricoltura come strumento di riscatto e dignità. Particolarmente significativo il collegamento con realtà operative su beni confiscati alla criminalità, che aggiungono un ulteriore valore etico a queste iniziative. Si tratta di modelli che non solo promuovono inclusione, ma contribuiscono anche alla rigenerazione sociale ed economica dei territori.

Sicilia protagonista di un nuovo paradigma agricolo

L’AgriSchool Expo ha ribadito il ruolo della Sicilia come laboratorio avanzato di innovazione sociale in agricoltura. Grazie alla sinergia tra istituzioni, università e terzo settore, l’isola si posiziona tra le regioni più attive nella sperimentazione di pratiche inclusive e sostenibili. Il riconoscimento assegnato durante l’evento a figure simbolo del settore ha inoltre sottolineato l’importanza di una visione che mette al centro la persona e il territorio. In un’epoca in cui si cercano modelli di sviluppo più equi e sostenibili, l’agricoltura sociale si propone come una risposta concreta, capace di coniugare benessere, lavoro e comunità.