Concorso Polizia di Stato 2020: oltre 1500 posti disponibili

Il bando per il concorso Polizia di Stato è stato pubblicato e i posti disponibili sono oltre 1500: ecco tutte le informazioni utili a riguardo.

Il bando per il concorso Polizia di Stato 2020 è stato pubblicato e in tanti sono già alla ricerca di informazioni in merito. I posti disponibili saranno 1650 per impiegare i candidati nel ruolo di allievi agenti. Ecco tutte le informazioni relative a date, requisiti e prove di selezione.

Concorso Polizia di Stato: i requisiti

Tra i requisiti di partecipazione al bando sono presenti il godimento dei diritti civili e politici e la cittadinanza italiana. Inoltre è necessario: possedere un diploma di scuola secondaria di II grado o un titolo equipollente, avere almeno 18 anni e non averne compiuto 26, e avere l’idoneità psico-fisica e attitudinale per lo svolgimento delle attività richieste.

È anche fondamentale non aver ricevuto un’espulsione dalle Forze armate o Corpi militarmente organizzati, o destituzione da uffici pubblici o pubblica amministrazione e non aver riportato condanne.

Concorso Polizia di Stato: le prove

La selezione dei candidati avverrà attraverso lo svolgimento di una prova scritta e alcuni accertamenti psico-fisici. La prova scritta si svolgerà nella sede, giorno e ora indicati nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 2020. Consisterà in un questionario a risposta multipla riguardo cultura generale, lingua inglese e informatica.

Per quanto riguarda gli accertamenti, il primo sarà quello fisico. Solo i primi 3330 candidati che hanno superato la prova scritta potranno partecipare all’accertamento fisico. La pubblicazione del calendario è prevista per il 27 maggio 2020. Consisterà nei seguenti esercizi da effettuare in sequenza: corsa 1000 m, salto in alto e piegamenti sulle braccia.

Successivamente si procederà con gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Gli esami e i controlli sui candidati saranno effettuati secondo il calendario che verrà reso noto sul sito della Polizia dello Stato il 27 maggio 2020.

Concorso Polizia di Stato: domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 2 marzo 2020. Per inviare la domanda si dovrà eseguire la procedura disponibile sul sito della Polizia di Stato, tramite l’icona “Concorso pubblico”. L’autenticazione che permetterà la partecipazione al bando richiede il possesso di credenziali SPID o la CIE. Per informazioni più dettagliate si suggerisce la lettura del bando.