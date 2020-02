Concorso Inps 2020: le novità sul bando

Concorso Inps 2020: cresce l'attesa per la pubblicazione del bando. Di seguito le ultime novità e informazioni sul concorso pubblico.

Concorso Inps 2020: cresce l’attesa per la pubblicazione del bando sul prossimo bando di concorso. Si tratta di un’occasione molto importante per chi desidera inserirsi nel settore pubblico, considerando che i posti banditi saranno circa 1800. Ma non si sa ancora quanto si dovrà ancora attendere per conoscere tutti le date e le scadenze per presentare la domanda: la pubblicazione era infatti prevista per la fine del 2019, ma è poi slittata. Tridico, presidente dell’ente, aveva annunciato che la pubblicazione sarebbe avvenuta comunque nei primi mesi del 2020. Di seguito un punto della situazione su tutte le novità a riguardo.

Concorso Inps 2020: posti e requisiti

Come accennato precedentemente, i posti a disposizione saranno circa 1869. Si tratta di un numero consistente per le assunzioni nel settore pubblico, ma si attende allo stesso tempo anche una grande partecipazione. Sono ancora da vedere con certezza tutti i requisiti di partecipazione, ma il bando del Concorso Inps 2020 potrebbe essere aperto sia ai diplomati che ai laureati. Come avviene di solito per i concorsi pubblici, una parte dei posti sarà riservata a particolari categorie. Il numero dei posti banditi dipende sicuramente anche dai vari pensionamenti derivati da Quota 100, ma le assunzioni dei nuovi dovrebbero avvenire entro il 2020.

Concorso Inps 2020: quello che si sa sulle prove

C’è già grande trepidazione su come ci si dovrebbe preparare alle prove del concorso. Non abbiamo ancora tutti i dettagli sui programmi, ma sicuramente una prima scrematura avverrà tramite una prova pre-selettiva. Generalmente questa viene inserita in caso di partecipazione di un elevato numero di candidati. In seguito, inizieranno le vere e proprie prove: se ne prevede una scritta e una orale; saranno accertate, probabilmente, anche competenze linguistiche e informatiche.

La pubblicazione del bando avverrà sulla Gazzetta ufficiale.

