Concorsi pubblici 2020: tutti i bandi a cui partecipare

Concorsi pubblici

Concorsi pubblici: sono diverse al momento le opportunità di lavoro per tutti coloro che vogliono lavorare nel settore pubblico. Tra i bandi attivi e in scadenza, sono molte le opportunità interessanti da valutare. Ecco una lista di bandi da consultare, se siete alla ricerca di un impiego.

Concorsi pubblici: Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia è alla ricerca di nuovi autisti. I posti disponibili sono 109 e in diverse regioni italiane, tra cui: Sicilia, Toscana, Liguria, Puglia, Campania, Lombardia, Lazio, Basilicata e Calabria. Possono fare comanda anche coloro che non sono in possesso del diploma.

Concorsi pubblici: aziende ospedaliere in Sicilia

Le aziende ospedaliere siciliane assumono: bandi di concorso aperti a Catania, Messina e Palermo.

Concorsi pubblici: assistenti parlamentari

Il Senato della Repubblica ha indetto un concorso per la selezione di assistenti parlamentari. Per inviare la propria candidatura, c’è tempo fino al 14 febbraio 2020 ed è richiesto un diploma di scuola secondaria.

Concorsi pubblici: Ministero della Salute

Il ministero della Salute punta all’assunzione di 91 nuove figure da impiegare come tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Le assunzioni avverranno su tutto il territorio nazionale e prevederanno un contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi è necessario il titolo di laurea. Scadenza di invio delle domande fissata per il 5 marzo 2020.

Concorsi pubblici: in arrivo il concorso scuola

In arrivo i primi tre bandi sulle assunzioni nel settore scolastico. Entro la fine di febbraio 2020 si prevede l’uscita del bando per l’infanzia e primaria e dei due bandi per la secondaria, l’ordinario e lo straordinario. A fine anno, invece, arriverà il bando per gli insegnanti di religione. In tutto, saranno assunti 70 mila docenti.

Concorsi pubblici: si attende il concorso Inps

Si attende ancora per uno dei concorsi più discussi del 2019. Il bando dovrebbe essere pubblicato, secondo le ultime notizie, entro la primavera del 2020 e riguarderebbe circa duemila assunzioni.