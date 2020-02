Concorso scuola ordinario: online la bozza del bando

Concorso scuola ordinario: pubblicata la bozza del bando. Ecco tutte le informazioni disponibili per i candidati su requisiti, prove, programmi e assunzioni.

Concorso scuola ordinario

Concorso scuola ordinario alle porte: la promessa del Miur e della neo eletta Lucia Azzolina sta per essere mantenuta. Attenendoci alle ultime notizie, il bando uscirà entro la fine di questo mese. Tra i bandi in uscita, quello ordinario è stato quello su cui gli aspiranti avevano un minor numero di informazioni. Tuttavia, in questi giorni, è stata pubblicata l’ultima bozza del decreto e il quadro di informazioni comincia ad arricchirsi. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su requisiti, prove, programmi e graduatorie.

Concorso scuola ordinario: i requisiti

I titoli di accesso sono i seguenti:

titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU.

Per coloro che voglio concorrere per i posti di sostegno, si ricorda che sarà necessario il possesso dell’abilitazione specifica.

Concorso scuola ordinario: le prove

A differenza del concorso straordinario scuola secondaria, che prevede una prova computer based, le prove per il concorso ordinario saranno diversificate. Nello specifico, si articoleranno in: