Concorso scuola infanzia e primaria: pubblicata bozza del bando

Concorso scuola infanzia e primaria

Concorso scuola infanzia e primaria: pubblicata la bozza del bando che, stando alle rassicurazioni del Ministero dell’Istruzione, uscirà entro la fine del mese di febbraio 2020. Il concorso metterà a disposizione almeno 13 mila posti, che potrebbero anche arrivare a 15 mila e punta ad assumere i docenti all’interno di istituti riservati a infanzia e primaria. La pubblicazione della bozza del decreto ci permette di saperne di più su cosa stconudiare, sui requisiti e sulle prove d’esame. Ecco tutti i dettagli.

Concorso scuola infanzia e primaria: i requisiti

I candidati, al momento della presentazione della domanda, dovranno possedere:

laurea in Scienze della formazione primaria

oppure

oppure titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico.

Solo per infanzia poi vale anche il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 al termine dei corsi triennali iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal Miur. Potranno, inoltre, partecipare con riserva tutti coloro che hanno conseguito il titolo all’estero e sono in attesa di riconoscimento.

Si ricorda che: non è necessario essere in possesso dei 24 CFU o dei requisiti di servizio; per i posti riservati al sostegno è necessario possedere una abilitazione specifica.

Concorso scuola infanzia e primaria: le prove

Le prove previste per testare le conoscenze e le competenze dei candidati sono: