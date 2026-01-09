Concorsi pubblici: gennaio 2026 si conferma un mese particolarmente favorevole per chi è alla ricerca di un lavoro stabile. Sono numerosi i bandi attivi presso Ministeri e Pubblica Amministrazione che non richiedono una laurea né esperienza pregressa, rendendo le opportunità accessibili a una platea ampia di candidati. I posti messi a concorso sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e, nella maggior parte dei casi, prevedono assunzioni a tempo indeterminato, con requisiti anagrafici molto semplici: essere maggiorenni e non aver ancora raggiunto l’età pensionabile.

Concorsi pubblici: maxi bando Ripam per diplomati

Tra i concorsi pubblici di gennaio 2026 spicca il maxi bando Ripam rivolto a 3.997 Assistenti con diploma, destinati a lavorare in tutta Italia presso alcuni dei principali enti pubblici del Paese. Le assunzioni previste sono a tempo indeterminato e coinvolgono numerose amministrazioni centrali, tra cui l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Turismo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero della Cultura e il Ministero della Giustizia.

Il maxi concorso Ripam ingloba al suo interno anche il bando per 949 assistenti diplomati INPS, ampliando ulteriormente le opportunità di inserimento nella Pubblica Amministrazione. I candidati interessati possono presentare domanda fino al 27 gennaio 2026, seguendo le istruzioni riportate nel bando ufficiale, che include tutte le informazioni necessarie per partecipare, dai requisiti richiesti alla modalità di invio della domanda e alla documentazione da allegare.

Concorsi pubblici: Ministero della Difesa e Ministero della Cultura

Gennaio 2026 offre nuove opportunità anche per i diplomati grazie ai concorsi indetti da due importanti Ministeri. Il Ministero della Difesa ha aperto un bando per assumere complessivamente 1.100 Assistenti, destinati a lavorare a tempo indeterminato in ambiti diversi, tra cui amministrativo, sanitario, tecnico-scientifico, informatico, servizi di supporto e logistica, nonché sicurezza e gestione ambientale. I posti sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e le candidature devono essere presentate entro il 27 gennaio 2026.

Parallelamente, il Ministero della Cultura ha indetto un concorso per 1.800 Assistenti diplomati, anch’essi con contratti a tempo indeterminato e sedi di lavoro diffuse quasi in tutta Italia. Atteso e annunciato da mesi, questo bando offre una delle più ampie possibilità di ingresso nella Pubblica Amministrazione per chi possiede solo il diploma, e le domande devono essere inviate entro il 10 gennaio 2026.

Concorsi pubblici: INPS e ISTAT, nuove opportunità

Gennaio 2026 propone anche diverse occasioni di lavoro per diplomati presso enti centrali come INPS e ISTAT. L’INPS ha indetto due concorsi distinti: il primo per 248 Assistenti informatici, con assunzioni a tempo indeterminato e sedi di lavoro distribuite su tutto il territorio nazionale; il secondo per 26 Assistenti tecnici, rivolto a diplomati tecnici, con inserimenti sia nelle varie sedi regionali sia nella Direzione generale dell’Istituto. Le domande devono essere presentate entro il 28 gennaio per il bando informatici e entro il 21 gennaio per quello tecnico.

Parallelamente, l’ISTAT ha pubblicato un concorso per 95 Collaboratori tecnici (CTER) di VI livello professionale, aperto ai diplomati senza necessità di laurea. Le nuove risorse saranno assunte con contratti a tempo indeterminato e potranno operare in diverse aree professionali presso varie sedi in Italia. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 23 gennaio 2026.

Questi bandi rappresentano un’importante opportunità concreta per diplomati interessati a entrare nella Pubblica Amministrazione, con contratti stabili e possibilità di crescita professionale in ambiti diversificati. Per maggiori e più complete informazioni si consiglia un’attenta lettura dei relativi bandi ufficiali.