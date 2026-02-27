Concorso INPS: L’INPS ha disposto la riapertura dei termini per il concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 88 Funzionari informatici. La modifica dei requisiti di accesso ha ampliato la platea dei candidati, includendo lauree magistrali e triennali nei settori informatici, ingegneristici, matematici e statistici.

La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 16 marzo 2026, offrendo un’ulteriore opportunità a chi non aveva ancora inviato la candidatura.

Requisiti richiesti per partecipare al concorso INPS

Per candidarsi al concorso funzionari INPS, i requisiti generali comprendono:

Cittadinanza italiana o dell’Unione Europea

Maggiore età

Godimento dei diritti civili e politici

Idoneità fisica alle funzioni richieste

Assenza di destituzioni o condanne incompatibili con la PA

Conoscenza della lingua italiana per cittadini stranieri

Inoltre, è richiesto il possesso di una laurea triennale (es. Ingegneria dell’informazione, Scienze informatiche, Matematica, Statistica, Fisica) o di una laurea magistrale nei settori pertinenti, tra cui Informatica, Ingegneria, Sicurezza informatica, Finanza e Scienze statistiche.

Modalità di selezione

Il concorso prevede diverse fasi:

Eventuale preselezione: quesiti a risposta multipla su logica, inglese, informatica, cultura generale e test psicoattitudinali (solo se le domande superano le 2.500). Prova scritta: 60 quesiti a risposta multipla su architettura dei sistemi, metodologie DevOps/Agile, Cloud Computing, intelligenza artificiale, data science, sicurezza informatica, diritto amministrativo e gestione dei servizi. Prova orale: approfondimento delle materie della prova scritta, conoscenze sul lavoro nella PA, trasparenza, anticorruzione, privacy e lingua inglese.

Il punteggio minimo per superare le prove è 21/30.

Concorso INPS: Come presentare domanda

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il Portale inPA entro le ore 18.00 del 16 marzo 2026.

Per partecipare, il candidato deve possedere una PEC e autenticarsi sul portale inPA con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Le domande già inviate restano valide, ma i candidati possono aggiornare o integrare la propria domanda entro la nuova scadenza.

