Concorso Inps: novità per quando concerne i diversi concorso Inps programmati per il 2026! Nello specifico per quanto concerne il bando per assistenti diplomati. Il concorso per 949 Assistenti ai Servizi INPS è stato assorbito dal Maxi Concorso RIPAM per 3.997 Assistenti, il cui bando è stato pubblicato il 24 dicembre 2025! Inizialmente, il bando per gli Assistenti ai Servizi INPS era previsto come autonomo, ma successivamente la gestione della selezione è stata affidata al Formez tramite una procedura centralizzata. Il Bando Ripam per Assistenti coinvolge numerosi enti pubblici, offrendo la possibilità di lavorare non solo presso l’INPS, ma anche presso Ministeri, l’Agenzia delle Entrate, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e altre amministrazioni pubbliche. Di seguito tutte le novità.

Concorso Inps, il nuovo bando Ripam

Si ricorda, che il bando Ripam per Assistenti mette a disposizione in totale 3.997 posti di lavoro, destinati a diverse amministrazioni centrali, tra cui l’INPS. I posti sono suddivisi tra 4 profili:

2.913 Assistenti amministrativi;

498 Assistenti economici;

583 Assistenti informatici;

3 Assistenti tecnici.

Nello specifico, l’unico profilo che prevede assunzioni presso l’INPS è indicato nel bando come “Assistente Amministrativo” e i posti di lavoro disponibili presso l’INPS sono in totale 949, con ben 81 posti per la Regione Sicilia.

A questi si aggiungono i posti presso le Direzioni Centrali Metropolitane (DCM) INPS che sono presenti nelle principali città italiane (come Roma, Milano, Napoli) e coordinano più sedi territoriali nell’area urbana.

Concorso Inps, le prove da superare

Con le novità previste cambiano anche le prove previste: si tratterà di una prova unica, un test a risposta multipla. La prova scritta consta di 40 quesiti da risolvere in 60 minuti! .Il punteggio massimo è di 30 punti, suddiviso in 25 domande comuni sui seguenti temi: diritto amministrativo, diritto penale, codice dell’amministrazione digitale, ordinamento delle amministrazioni pubbliche, lingua inglese (livello A2), informatica. Inoltre, 15 quesiti specifici riguardano contabilità di Stato, diritto dell’Unione Europea e pubblico impiego, mentre 7 domande testano il ragionamento logico e 8 le competenze organizzative.

Ogni risposta corretta vale +0,75 punti, mentre le risposte errate comportano una penalità di -0,25 punti. L’esame si considererà superato con un punteggio minimo di 21.

Concorso Inps, la domanda da presentare

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il giorno 27 gennaio 2026 tramite il portale inPA, Si ricorda che per poter accedere alla selezione occorre essere avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale o un domicilio digitale. Inoltre, i candidati devono versare, a pena di esclusione, la quota di partecipazione di euro 10,00.