Concorso Guardia di Finanza: entro il 21 novembre 2025 sarà possibile inviare le domande di ammissione al nuovo concorso della Guardia di Finanza 2025. Il bando è aperto a militari e a civili diplomati o prossimi al conseguimento (entro l’anno scolastico 2025- 2026), avente l’obiettivo di reclutare 1985 Allievi Finanzieri.

Si ricorda che entro le ore 12.00 del 21 novembre 2025 bisognerà mandare la domanda di partecipazione per il bando Guardia di Finanza, in via telematica. Sarà necessario possedere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e disporre di SPID o CIE.

In seguito troverete tutte le informazioni necessarie per accedervi.

Concorso Guardia di Finanza: i posti a disposizione

Il nuovo bando per l’ammissione di 1985 allievi finanzieri segue una specifica divisione:

N. 1765 del contingente ordinario, di cui:

n. 171 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;

N. 220 del contingente di mare, di cui:

n. 154 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate divisi nel seguente modo: n. 60 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”; n. 63 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”; n. 31 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”;

Concorso Guardia di Finanza: requisiti necessari

Per poter accedere al bando Guardia di Finanza, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

Possono accedere solo cittadini italiani.

aver raggiunto la maggiore età e non avere superato il giorno di compimento del:

– 26° anno, se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze armate;

– 24° anno, se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani.

non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o aver rinunciato a tale status;

non trovarsi, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

tutti i candidati devono possedere un Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Possono candidarsi anche civili che conseguiranno il diploma entro l’anno scolastico 2025/2026.

Concorso Guardia di Finanza: selezione e prova scritta di preselezioni

Il concorso Guardia di Finanza prevede una selezioni divisa in differenti fasi di seguito elencate:

prova scritta di preselezione , consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale;

, consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale; prove di efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico – fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

accertamento dell’idoneità al conseguimento della specializzazione

valutazione dei titoli.

Il concorso Guardia di Finanza introduce anche una prova, giorno 28 novembre 2025, formata da un questionario da 90 domande a risposta multipla per valutare le abilità logico- matematiche, la conoscenza della lingua italiana e domande di cultura generale.