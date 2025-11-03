Concorso Guardia di Finanza: indetto il concorso per il reclutamento di 1.985 Allievi Finanzieri nella Guardia di Finanza, con selezione aperta sia a militari che a civili. La partecipazione è riservata a chi possiede il diploma di scuola superiore o, in alternativa, a chi lo conseguirà entro l’anno scolastico 2025-2026.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 21 novembre 2025, data oltre la quale non sarà più possibile partecipare alla selezione. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Concorso Guardia di Finanza, i posti disponibili

Il concorso per 1985 allievi finanzieri prevede la seguente ripartizione:

1.765 nel contingente ordinario, di cui171 per la specializzazione Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.), 33 per il Soccorso Alpino (S.A.G.F.),1.561 per cittadini italiani non specializzati (1.093 riservati ai volontari delle Forze Armate);

220 nel contingente di mare, tra i ruoli di nocchiere, motorista navale e operatore di sistema. Alcuni di questi posti sono riservati ai ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e altri destinati agli altri cittadini italiani.

Si ricorda che ogni candidato potrà scegliere una sola categoria o specializzazione. Inoltre, alcuni posti sono riservati a chi possiede l’attestato di bilinguismo italiano-tedesco.

Concorso Guardia di Finanza, i requisiti richiesti

Per partecipare al concorso per Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza sarà necessario possedere tutti i requisiti richiesti solitamente nei concorsi pubblici. Nello specifico, sarà richiesta la cittadinanza italiana e non avere condanne penali né procedimenti in corso.

Sono inoltre previsti specifici requisiti anagrafici e di studio. L’età minima per partecipare è di 18 anni, mentre quella massima varia in base al tipo di partecipante: per i volontari in ferma prefissata, non devono aver superato il 25esimo anno di età, mentre per gli altri candidati, l’età non deve essere superiore al 24esimo anno. Per quanto riguarda il titolo di studio, è richiesto il diploma di scuola superiore, anche da conseguire entro l’anno scolastico 2025/2026. Per i volontari delle Forze Armate congedati entro il 31 dicembre 2020, è sufficiente la licenza media. Infine, è necessario soddisfare i requisiti morali previsti dall’art. 26 della legge 53/1989.

Concorso Guardia di Finanza, le prove da superare

Siri ricorda che il concorso si articolerà in più fasi di selezione-. Tutte le prove sono pensate per valutare le conoscenze capacità fisiche e le attitudini psicologiche dei candidati. Di seguito gli step da superare: