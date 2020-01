Lavoro Catania: tutte le offerte attive

Lavoro Catania: se siete alla ricerca di un impiego, sono diverse le offerte di lavoro disponibili a Catania e provincia. Tutte le informazioni utili.

Lavoro Catania: al momento, ci sono diverse opportunità di lavoro attive sul territorio catanese. Offerte di lavoro e stage per laureati e diplomati sono disponibili a Catania e provincia: di seguito tutte le informazioni utili sulle figure ricercate e sulle modalità di candidatura.

Assunzioni Ikea

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro a Catania, Ikea ha pubblicato sulla propria pagina dedicata alle carriere degli annunci di stage. Le offerte sono, in particolare, quattro e le figure ricercate le seguenti: Interior Design, Visual Merchandising, Graphic Design e Business Navigation. Per candidarsi e visualizzare i dettagli, si consiglia di collegarsi direttamente al sito di Ikea e consultare la sezione “Lavora con noi”.

Università di Catania

L’Università di Catania è alla ricerca di nuovi ricercatori, per i quali sono stati messi a disposizione alcuni assegni di ricerca. L’ultimo bando pubblicato riguarda l’assunzione di un ricercatore presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia. La scadenza per candidarsi è il 16 gennaio. Per ulteriori informazioni, clicca qui.

STMicroelectronics

Lavoro Catania è sinonimo di STMicroelectronics. Le offerte di lavoro dell’azienda, infatti, sono sempre ambitissime da chi cerca lavoro nel settore. Al momento, la sede di Catania è alla ricerca di nuove figure e, in particolare, di Cloud Solution Architects con esperienza. Per informazioni su requisiti e candidature, clicca qui.

Ryanair

Immancabili i Recruiting days della compagnia aerea low-cost Ryanair. Di tanto in tanto, la compagnia irlandese infatti fa tappa a Catania per assumere nuovo personale. Un nuovo appuntamento a Catania è previsto per il 15 gennaio 2020, per il 5 e il 26 febbraio 2020. Non è richiesta alcuna esperienza, ma ci sono alcuni requisiti da rispettare: come candidarsi.

Asp Sicilia

Spostandoci su tutto il territorio siciliano, si segnalano infine le assunzioni di alcune Asp. L’asp di Agrigento, Messina, Enna e Ragusa sono alla ricerca di nuovo personale tramite concorsi pubblici e mobilità regionale/interregionale. Consulta tutti i posti disponibili.