Le Asp in Sicilia assumono: tutti i posti disponibili

Diverse opportunità lavorative tramite concorsi pubblici e mobilità regionale/interregionale nelle Asp siciliane: tutti i posti disponibili.

Le Aziende sanitarie provinciali tornano ad assumere in Sicilia. Stando a quanto pubblicato sull’ultima Gazzetta Ufficiale, sono diversi i posti disponibili in svariate province dell’Isola. È possibile candidarsi agli incarichi previsti tramite concorso pubblico o mobilità regionale e interregionale. Nel dettaglio, assumono le Asp di Agrigento, Enna, Ragusa e Messina.

Asp Agrigento: i posti disponibili

L’Asp girgentina indice un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dei seguenti incarichi di direzione di unità operativa complessa:

chirurgia generale P.O. Sciacca;

recupero e riabiluitazione funzionale P.O. Agrigento;

urologia P.O. Sciacca.

Il testo integrale del bando, completo di requisiti, generali e specifici, le modalità di partecipazione e lo schema del bando verrà pubblicato sul sito dell’Azienda alla sezione “concorsi”. La scadenza per le candidature è fissata il 2 febbraio 2020.

Asp Enna: i posti disponibili

L’Asp di Enna ha pubblicato un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di dirigente ingegnere clinico a tempo determinato. Il concorso prevede la formazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi e supplenze a tempo determinato. Gli interessati potranno candidarsi seguendo le istruzioni riportate sul sito web dell’Azienda, all’interno della sezione “concorsi”. Il tempo per candidarsi scade il 2 febbraio.

Asp Messina

Diverso il caso dell’Asp di Messina, che ha pubblicato tre concorsi per mobilità regionale e interregionale relativi al conferimento di svariati incarichi. In particolare, questi i posti disponibili:

Sei posti di assistente amministrativo, categoria C, riservata alla categoria dei lavoratori disabili;

Un posto di collaboratore professionale sanitario, audiometrista, categoria D;

Due posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D.

Il bando è pubblicato integralmente sul sito dell’Asp Messina e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 23 novembre 2019. La scadenza prevista è per il 23 gennaio 2020.

Asp Ragusa

Infine, il concorso pubblico più corposo riguarda l’Asp di Ragusa. Qui è indetto un concorso, per titoli e colloquio, per la copertura di 33 posti di dirigente medico. In particolare, i posti sono così suddivisi:

15 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione;

18 posti di dirigente medico di M.C.A.U.

Anche in questo caso, il termine ultimo per candidarsi è il 2 gennaio 2020. Il testo integrale del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 della regione Sicilia del 29 novembre 2019.