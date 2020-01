Concorso EPSO: si cercano nuove figure da assumere in ambito europeo

Nuove assunzioni in vista: l'EPSO ha pubblicato un bando di concorso per assumere amministratori in ambito europeo. Tutte le informazioni.

Il bando riguarda due gradi di uno stesso profilo, ovvero AD: sono disponibili 20 posti per grado AD 9 e 85 per il grado AD 7, per un totale di 105 posti. I profili ricercati avranno il compito di coadiuvare i responsabili delle decisioni nell’istituzione europea in cui prestano servizio. Nello specifico, saranno chiamati a svolgere le seguenti attività: analisi di politiche e questioni relative allo sviluppo e agli aiuti umanitari; sviluppo della cooperazione internazionale e degli aiuti umanitari a livello nazionale e regionale; dialogo politico con i paesi e le organizzazioni partner; gestione di situazioni di crisi e di questioni connesse alla sicurezza; individuazione, sviluppo e gestione di progetti e programmi nei settori della cooperazione internazionale e degli aiuti umanitari; gestione di programmi di sostegno al bilancio e di piani per gli investimenti esterni (finanziamenti misti/prestiti/strumenti di capitale); gestione di gruppi di lavoro (applicabile solo al grado AD9).