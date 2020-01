L’Asp di Ragusa assume: info, posti e scadenze

Indetto bando di concorso per assunzioni all'Asp di Ragusa: tutte le info per partecipare.

Sono diverse le opportunità lavorative tramite concorsi pubblici e mobilità regionale/interregionale nelle Asp siciliane: anche l’Asp di Ragusa sta cercando nuovo personale. È stato, infatti, indetto un concorso, per titoli e colloquio, per la copertura di 33 posti di dirigente medico. In particolare, i posti sono così suddivisi:

15 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione;

18 posti di dirigente medico di M.C.A.U.

Il termine ultimo per candidarsi è il 2 febbraio 2020. Il testo integrale del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 della regione Sicilia del 29 novembre 2019.