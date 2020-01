Lavoro, STMicroelectronics cerca personale: nuove posizioni aperte

Nuove assunzioni in STMicorelectronics: a Catania si cerca Cloud Solution Architects.

STMicroelectronics, conosciuta anche come ST, è un’azienda italo-francese per la produzione di componenti elettronici a semiconduttore creata nel 1987. Sono aperte nuove posizioni lavorative: si cercano Cloud Solution Architects con esperienza per la sede di Catania.

Il Cloud Solution Architect è un professionista che si occupa di progettare e gestire architetture cloud che siano flessibili e sempre adattabili alle esigenze di business dell’azienda. Si tratta, dunque, di una figura sempre più apprezzata e ricercata nel mercato del lavoro.

I requisiti richiesti ai candidati comprendono: una laurea magistrale o master, da 2 a 5 anni di esperienza e una fluente conoscenza del Business English. Inoltre la figura ricercata deve avere: un’accurata conoscenza dei sistemi di cloud computing architecture: integrazione, amministrazione e management; conoscenza delle piattaforme cloud AWS, Ms Azure, SalesForce, SAP, RedHat e le altre competenze descritte nel bando. Un’attitudine positiva, capacità analitica e di problem solving, autonomia e rapidità dell’apprendimento oltre che attitudine al lavoro in team sono tutte qualità che si ricercano nei candidati.

Oltre a tale posizione ne risulterebbero attive anche altre nel sito dell’azienda, anche se la data degli annunci risalgono al mese scorso. In ogni caso per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito dell’azienda nella sezione “Careers”da dove è anche possibile inviare la propria candidatura.