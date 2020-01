Ryanair, tornano i Cabin Crew Days a Catania: come candidarsi

Arrivano i cabin crew days della Ryanair: la compagnia low-cost irlandese cerca nuovo personale a Catania.

Col nuovo anno, arrivano nuove opportunità di lavoro: ad offrirle, in questo caso, è proprio la compagnia low cost irlandese Ryanair, che ha pubblicato la lista dei Cabin Crew Days italiani. Nello specifico, Catania sarà visitata ben tre volte: il 15 gennaio, il 5 e il 26 febbraio.

Si ricordi che per partecipare alla prova selettiva bisogna candidarsi cercando tra i Recruitment Days riportati su Crewlink le giornate dedicate alla città etnea, e registrarsi dopo aver cliccato su Apply.

I requisiti richiesti dalla compagnia aerea sono i seguenti:

possesso di passaporto europeo ;

; altezza minima di 157 cm e massima di 188 cm ;

e massima di ; avere dai 18 anni in su ;

; conoscenza ottima della lingua inglese , scritta e parlata;

, scritta e parlata; buone doti natatorie e saper nuotare almeno 25 metri senza aiuti;

e saper nuotare almeno 25 metri senza aiuti; disponibilità a lavorare su turni ;

; essere socievoli e amichevoli , dunque essere predisposti alle relazioni con il pubblico;

, dunque essere predisposti alle relazioni con il pubblico; passione per il viaggio, la conoscenza di nuovi luoghi e persone.

Si ricordi infine che, per il test preselettivo, bisogna rispettare un dress code: camicia e pantaloni lunghi per gli uomini, camicia, gonna e calze color carne per le donne.