Concorsi pubblici: tutti i bandi attivi e in scadenza

Concorsi pubblici: tutte le informazioni utili sui bandi di concorso attivi e in scadenza.

Concorsi pubblici: il 2020 è ormai alle porte e porta con sé la speranza di un’occupazione per tutti coloro che sono in cerca di lavoro. Di seguito bandi pubblici in scadenza tra dicembre e gennaio 2020.

Polizia di Stato

Tra i concorsi pubblici in scadenza, segnaliamo il bando che prevede l’assunzione di 120 nuovi commissari di Polizia. Il termine ultimo per candidarsi è il 2 gennaio 2020.

Si richiedono i seguenti requisiti:

– laurea magistrale in: giurisprudenza (LMG/01), economia (LM-56), scienze della politica (LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), scienze economico-aziendali (LM-77);

– laurea specialistica in: giurisprudenza (22/S), scienza dell’economia (64/S), scienza della politica (70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S), scienze economico-aziendali (84/S), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).

La domanda di partecipazione al concorso va presentata entro il 2 gennaio 2020 attraverso il portale concorsi presente sul sito della Polizia di Stato. Inoltre si richiede un Profilo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e una casella di posta elettronica certificata. Per ogni altra informazione si rimanda alla consultazione del relativo bando di concorso.

Aeronautica Militare

Tra i bandi di concorsi pubblici, figura anche il bando che prevede il reclutamento di nuovi atleti per il centro sportivo dell’aeronautica militare. In particolare si ricercano:

1 atleta sesso maschile nella specialità spada (Scherma);

2 atleti sesso maschile nella specialità concorso completo (Ginnastica artistica);

1 atleta sesso femminile nella specialità slalom k1 (Canoa);

1 atleta sesso femminile nella specialità 200 m (Atletica leggera);

1 atleta sesso femminile nella specialità 100 m/staffetta 4×100 m (Atletica leggera);

1 atleta sesso maschile velocità su pista settore corsa-fondo specialità 10.000 m (Pattinaggio a rotelle).

La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente online entro il giorno 3 febbraio 2020. Per ogni altra informazione si rimanda al relativo bando di concorso.

Inail

Concorsi pubblici: l’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), ricerca nuove risorse per attività informatiche. Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e a tempo pieno. Tra i requisiti specifici:

laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze e tecnologie informatiche, Scienze economiche, Scienze matematiche o Statistica o laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea in Informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Matematica, Scienze dell’economia, Sicurezza informatica, Scienze economico-aziendali, Scienze statistiche, Scienze statistiche attuariali e finanziarie o Tecniche e metodi per la società dell’informazione;

certificazione, in corso di validità, di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

Per poter partecipare al concorso occorre inviare la domanda tramite il sito Inail, entro le ore 23.59 del 31 gennaio 2020. Per ogni altra informazione si rimanda alla consultazione dell’apposito bando di concorso.

Concorso personale ATA

Tra i concorsi pubblici più attesi dell’anno, c’era sicuramente quello per la selezione di nuovo personale ATA per il settore pulizia. Il concorso è rivolto ha già maturato almeno 10 anni di servizio anche se non continuativi ma con obbligo di prestazione lavorativa nel 2018 e nel 2019. Il bando di scadenza è stato prorogato fino al giorno 8 gennaio 2020. La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente online entro le ore 14 di giorno 8 gennaio 2020 in queste due modalità.