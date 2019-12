Concorso personale ATA: bando per 11mila posti

Concorso personale ATA: pubblicato il bando per oltre 11mila posti a tempo indeterminato. Tutte le informazioni utili per presentare la propria candidatura.

Concorso personale ATA

Concorso personale ATA: sul sito del Miur è stato pubblicato, qualche giorno fa, il bando di concorso per collaboratori scolastici. I posti a disposizione per gli addetti alle pulizie negli istituti scolastici sono ben 11.263. La selezione tuttavia è rivolta solamente a coloro che hanno accumulato almeno dieci anni di servizio. Questi possono anche non essere continuativi. La data di scadenza per partecipare al concorso personale ATA è fissata il 31 dicembre 2019.

Concorso personale ATA: info utili

Il bando prevede l’internazionalizzazione dei servizi presso le scuole statali. I collaboratori scolastici assunti tramite il concorso personale ATA avranno diritto a un contratto a tempo indeterminato. Possono partecipare al bando tutti coloro che hanno almeno 10 anni di servizio presso gli istituti scolastici a tempo indeterminato: gli anni possono anche essere non continuativi, tuttavia è necessario che includano l’anno 2018 e 2019. I requisiti necessari sono il diploma di scuola secondaria di primo grado e i dieci anni di servizio. La selezione pubblica si svolgerà per titoli e su base provinciale.

Concorso personale ATA: come presentare domanda

La candidatura per partecipare al bando di selezione pubblica deve essere inviata entro le ore 14 del 31 dicembre 2019. Ciascun candidato può fare domanda per una sola regione e per l’ambito territoriale in cui il candidato presta servizio al momento della presentazione della domanda. La candidatura per il concorso personale ATA deve essere presentata necessariamente online attraverso il sito del Miur e l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive.

Concorso personale ATA: i posti disponibili