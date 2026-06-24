Selezioni Formez PA: Formez PA ha avviato una nuova procedura di selezioni Formez PA per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni con contratto di lavoro autonomo. Ai professionisti selezionati potranno essere riconosciuti compensi fino a un massimo di 56.000 euro, in base al ruolo e alle attività assegnate.

Chi può partecipare alle selezioni Formez PA

Le selezioni sono rivolte a esperti con competenze coerenti con i profili richiesti nei diversi bandi. L’obiettivo è individuare figure qualificate da inserire nei progetti in corso, attraverso un processo di valutazione strutturato e basato su criteri oggettivi.

I candidati dovranno dimostrare esperienza professionale e titoli adeguati rispetto al ruolo per cui si candidano.

Come avviene la selezione dei candidati

La procedura delle selezioni Formez PA si articola in due fasi principali: valutazione dei titoli e colloquio orale.

Nella prima fase vengono analizzate le esperienze professionali maturate negli ultimi tre anni, con particolare attenzione alla loro coerenza con il profilo richiesto. Anche i titoli accademici, come lauree, master e dottorati, contribuiscono al punteggio finale, in base al livello e alla votazione conseguita.

Il passaggio successivo è il colloquio, che rappresenta la fase più rilevante dell’intera selezione. Questa prova può assegnare fino a 20 punti su 35 complessivi e valuta non solo le competenze tecniche, ma anche la capacità di comprendere il contesto progettuale e le soft skills, come comunicazione, lavoro di squadra e flessibilità.

Per risultare idonei è necessario ottenere almeno 12 punti su 20. In caso di parità, viene data precedenza ai candidati più giovani.

Come presentare la domanda

Le domande per partecipare alle selezioni Formez PA devono essere inviate esclusivamente online entro il 6 luglio 2026, attraverso il portale inPA.

Sono attivi diversi codici concorso, tra cui 0588/2026, 0589/2026, fino a 0616/2026, ciascuno con la propria pagina di candidatura dedicata.

Requisiti tecnici per la candidatura

Per presentare domanda è obbligatorio essere in possesso di un indirizzo PEC e accedere al portale tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

La compilazione deve essere accurata: è fondamentale indicare solo le esperienze professionali coerenti con il profilo richiesto, pena l’esclusione dalla procedura.