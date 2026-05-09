Lavoro Sicilia: il mese di maggio 2026 si preannuncia ricco di occasioni nel settore pubblico e para-pubblico. Dalle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) ai piccoli Comuni, fino alle grandi partecipate come Ferrovie dello Stato e Fincantieri, sono centinaia i posti disponibili per diplomati e laureati.

Ecco le principali offerte attive nell’Isola, con requisiti e scadenze.

Lavoro Sicilia: ASP e ospedali

Il comparto della sanità è quello che offre il maggior numero di inserimenti per chi cerca lavoro in Sicilia. Le selezioni riguardano sia personale medico-infermieristico che profili amministrativi.

ASP Palermo e Ospedali Riuniti (Villa Sofia – Cervello): Sono oltre 190 i posti a tempo indeterminato in palio. Tra le figure più ricercate troviamo infermieri (114 posti), assistenti amministrativi, ostetriche e tecnici sanitari. La maggior parte di questi bandi scade l’ 11 maggio 2026 .

ASP Enna: È attiva una selezione urgente per infermieri a tempo determinato. La domanda può essere inviata fino al 20 maggio 2026 tramite il portale inPA.

ASP Catania: Proseguono le procedure per incarichi tecnici e manifestazioni di interesse, con scadenze fissate tra il 12 e il 13 maggio 2026.

Lavoro Sicilia: concorsi nei Comuni

Anche le amministrazioni locali stanno aprendo le porte a nuove assunzioni per potenziare gli uffici tecnici e amministrativi:

Comune di Paternò: Selezione per vari profili (anche con licenza media e patente B). C’è tempo fino al 15 maggio 2026 .

Città Metropolitana di Catania: Bandi aperti per figure tecniche e amministrative con scadenza ravvicinata al 12 maggio .

Comune di Erice: Disponibili posti per istruttori amministrativi con scadenza il 28 maggio.

Grandi Aziende e Istruzione

Il mercato del lavoro in Sicilia non si ferma alla pubblica amministrazione pura. Grandi player nazionali stanno investendo sul territorio:

Fincantieri (Palermo): Ricerca di supervisori di produzione e addetti alla sicurezza (Ufficio Prevenzione e Protezione), profili rivolti principalmente a diplomati.

Ferrovie dello Stato: Posizioni aperte a Palermo per neolaureati in ingegneria da inserire nell’area gestione contratti.

Settore Scuola: Maggio è il mese chiave per l’aggiornamento delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). Migliaia di aspiranti docenti sono chiamati a presentare istanza per gli incarichi dell’anno scolastico 2026/2027.

Come candidarsi correttamente

Per non perdere queste opportunità di lavoro in Sicilia, è fondamentale seguire questi passaggi: