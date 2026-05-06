Concorsi Comuni: il panorama del lavoro in Sicilia per il 2026 si arricchisce di nuove opportunità nel settore pubblico. Due comuni della provincia di Catania, Paternò e Motta Sant’Anastasia, hanno avviato procedure per il reclutamento di personale, offrendo posizioni che spaziano dal supporto amministrativo alle mansioni tecniche operative.
Concorsi Comuni, Paternò: Collaboratori Tecnici
Il Comune di Paternò ha indetto un bando per il reclutamento di Collaboratori Tecnici Manutentivi (operai esperti). Si tratta di una selezione finalizzata all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e pieno.
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Requisiti: oltre alla cittadinanza e alla maggiore età, è richiesta la patente di guida B, la conoscenza base dell’inglese e dell’informatica.
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Titoli di studio: è necessario il diploma di maturità, oppure la licenza media accompagnata da una qualifica professionale o da un’esperienza biennale nel settore.
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Le prove: l’iter prevede una prova pratica (interventi su impianti, cura del verde o segnaletica stradale) e una prova orale incentrata su sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e Codice della Strada.
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Scadenza: le domande vanno inviate tramite il portale inPA entro il 15 maggio 2026. È previsto un contributo di partecipazione di 10 euro.
Concorsi Comuni, Motta Sant’Anastasia: 2 posti nell’ufficio di Staff del Sindaco
Parallelamente, il Comune di Motta Sant’Anastasia cerca due figure per l’ufficio di staff del primo cittadino. In questo caso, si tratta di una manifestazione d’interesse per incarichi di collaborazione a tempo determinato e part-time (18 ore).
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Mansioni principali: I selezionati si occuperanno di reperimento fondi (bandi europei, PSR Sicilia, PON), monitoraggio dei progetti e supporto istituzionale nella preparazione di piani finanziari.
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Requisiti: È richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, un’età tra i 18 e i 65 anni e un’ottima conoscenza informatica.
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Selezione e Scadenza: L’individuazione avverrà “intuitu personae” (su base fiduciaria) previa valutazione dei curricula ed eventuale colloquio. La domanda deve essere presentata sul portale inPA entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, in questo caso entro il 28 maggio 2026.
Come candidarsi
Per entrambe le procedure, la ricerca di impiego passa obbligatoriamente dai canali digitali. I candidati devono:
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Accedere al portale inPA tramite SPID, CIE o CNS.
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Disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le comunicazioni ufficiali.