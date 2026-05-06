L’edizione 2026 di Etna Comics si conferma come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del panorama nazionale dedicato al fumetto, all’illustrazione e ai linguaggi contemporanei. Tra gli ospiti più attesi figura Labadessa, artista italiano capace di attraversare mondi diversi, dal disegno alla musica, costruendo un immaginario immediatamente riconoscibile e profondamente legato alle emozioni della contemporaneità. La sua presenza al festival non è soltanto un momento di incontro con il pubblico, ma anche un’occasione per riflettere su come arte visiva e narrazione digitale stiano diventando strumenti sempre più centrali per raccontare il disagio e le fragilità delle nuove generazioni.

L’uomo-uccello come specchio delle fragilità contemporanee

Il successo di Labadessa nasce principalmente dal suo iconico personaggio dall’aspetto di uomo-uccello, figura essenziale ma estremamente potente dal punto di vista narrativo. Attraverso questo alter ego, l’autore ha saputo raccontare temi complessi come ansia, solitudine, inadeguatezza e ricerca di sé, trasformandoli in storie brevi ma incisive che circolano con grande efficacia sui social network. Il personaggio non è un eroe, ma una rappresentazione volutamente fragile dell’individuo contemporaneo, spesso sopraffatto dalle aspettative sociali e dalle difficoltà emotive quotidiane. È proprio questa vulnerabilità a renderlo riconoscibile e condivisibile, soprattutto tra i più giovani.

Un linguaggio visivo tra semplicità e profondità emotiva

Dopo aver completato gli studi in graphic design, ha aperto nel 2016 una pagina Facebook chiamata “Labadessa” dove pubblica delle vignette con protagonista un uomo con la testa da uccello, che raccontano con ironia le ansie e i piccoli problemi della vita di tutti i giorni. La pagina ottiene un immediato successo, attirando l’attenzione della casa editrice Shockdom, con cui pubblica il suo libro d’esordio Le cose così, una raccolta di vignette e strisce in parte già pubblicate online.

Lo stile grafico di Labadessa si distingue per una costruzione minimale, in cui l’essenzialità delle linee e l’uso cromatico fortemente contrastato, come lo sfondo giallo e la figura rossa dell’uomo-uccello, diventa parte integrante della narrazione emotiva. Questa scelta non è estetica in senso superficiale, ma funzionale a rendere immediata la comprensione del messaggio, eliminando ogni sovrastruttura. Le sue vignette riescono così a condensare stati d’animo complessi in immagini semplici, che però lasciano un segno profondo nello spettatore, trasformando il quotidiano in una riflessione universale sul disagio psicologico.

Tra fumetto, successo e narrazione digitale

Nel 2017 pubblica la graphic novel Mezza fetta di limone, in cui racconta la storia di tre amici e di una loro serata tipica, mantenendo lo stesso stile dei suoi lavori precedenti e interrompendo spesso la narrazione con i pensieri del protagonista. Calata Capodichino, del 2018, contiene invece un racconto lungo inframmezzato da vignette. Il successivo Bernardo Cavallino segna il suo passaggio da Shockdom a Feltrinelli, e per la prima volta è interamente pubblicato in bianco e nero distaccandosi nettamente dalla grafica dei libri precedenti.

Con Piccolo!, pubblicato nel 2020 e composto da tre racconti legati fra loro, Labadessa torna nuovamente al suo stile grafico classico. Dopo la pubblicazione di quest’ultimo libro l’autore entra in crisi creativa e personale sospendendo le pubblicazioni per quattro anni, e tornando nel 2024 con Maledetto Poeta in cui per la prima volta si cimenta anche con la poesia

Un autore generazionale tra social, identità e riconoscibilità

Oltre al lavoro di illustratore, Labadessa ha ampliato il proprio percorso creativo anche in ambito musicale, dimostrando una forte coerenza espressiva tra linguaggi diversi. Dal 2019 ha pubblicato diversi brani che mantengono la stessa cifra stilistica delle sue opere visive, caratterizzati da testi diretti, ironia malinconica e una forte componente introspettiva. Questo passaggio tra media diversi evidenzia una tendenza sempre più diffusa tra gli artisti contemporanei: quella di non limitarsi a un solo linguaggio, ma di costruire universi narrativi trasversali in cui immagini, parole e suoni convivono.

Con oltre 680mila follower sui social, Labadessa rappresenta uno dei casi più significativi di trasformazione dell’illustrazione in fenomeno culturale digitale. La sua capacità di intercettare emozioni condivise ha reso il suo lavoro particolarmente rilevante per una generazione che spesso si riconosce nelle fragilità raccontate nelle sue vignette. Attraverso storie brevi e immediate, l’autore ha costruito un dialogo costante con il pubblico, trasformando il web in uno spazio di narrazione emotiva collettiva. La sua partecipazione a Etna Comics rafforza così il ruolo del festival come punto di incontro tra cultura pop, riflessione sociale e nuovi linguaggi espressivi.