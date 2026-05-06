Un cambiamento rilevante si profila nella rete sanitaria siciliana dedicata alla cardiochirurgia pediatrica. La decisione del Bambino Gesù di non rinnovare la convenzione con l’ospedale San Vincenzo di Taormina apre infatti una fase di riorganizzazione che potrebbe ridisegnare l’intero assetto regionale del settore, con possibili effetti diretti sulla distribuzione dei servizi e sulla gestione dei piccoli pazienti.

Fine della convenzione dopo sedici anni di collaborazione

L’ospedale pediatrico romano Bambino Gesù ha comunicato alla Regione Siciliana la scelta di non rinnovare l’accordo che, da sedici anni, garantiva la gestione del reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, considerato un punto di riferimento per l’intero Mezzogiorno. La collaborazione terminerà ufficialmente il 30 giugno, segnando la chiusura di un’esperienza che ha rappresentato per anni un modello di integrazione tra competenze nazionali e bisogni sanitari territoriali. La decisione apre ora interrogativi sulla continuità del servizio e sulla capacità del sistema regionale di mantenere elevati standard assistenziali in un settore altamente specialistico.

Possibile trasferimento del personale e centralità di Catania

Secondo le prime ipotesi operative, il personale altamente specializzato oggi impiegato a Taormina, tra cui medici, anestesisti e tecnici, potrebbe essere trasferito a Catania, dove si concentrerebbero le attività di cardiochirurgia pediatrica. Questa soluzione avrebbe l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale e di evitare interruzioni nell’erogazione delle cure ai piccoli pazienti, ma comporterebbe al tempo stesso una significativa riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, con il progressivo ridimensionamento del ruolo del presidio taorminese in questo specifico ambito.

Le interlocuzioni con la Regione e il nodo della rete sanitaria

Negli ultimi mesi l’assessorato regionale alla Salute aveva avviato interlocuzioni per cercare di mantenere attivo il presidio di Taormina, anche attraverso il reclutamento di nuovi specialisti e la ricerca di ulteriori collaborazioni esterne. Tuttavia, la mancata proroga della convenzione da parte del Bambino Gesù rischia ora di rendere più complessa qualsiasi strategia di continuità. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di riorganizzazione della sanità siciliana, dove il tema dell’equilibrio tra poli specialistici e distribuzione territoriale dei servizi torna centrale nel dibattito politico e sanitario regionale.

L’importanza strategica della presenza ospedaliera in Sicilia

La vicenda riporta al centro un tema cruciale per la Sanità siciliana: la presenza e il rafforzamento di poli ospedalieri altamente specializzati sul territorio. In un’isola caratterizzata da una forte mobilità sanitaria verso il Nord Italia e da una distribuzione non sempre omogenea dei servizi, la capacità di garantire cure complesse come la cardiochirurgia pediatrica direttamente in Sicilia rappresenta un fattore decisivo non solo sul piano clinico, ma anche sociale ed economico.

Evitare che le famiglie siano costrette a spostarsi fuori regione significa ridurre disagi, costi e tempi di attesa, oltre a rafforzare il diritto alla salute in modo equo. In questo contesto, la riorganizzazione della rete non può limitarsi a una redistribuzione dei reparti, ma deve puntare a consolidare stabilmente competenze, strutture e personale altamente qualificato, affinché la Sicilia non dipenda da assetti esterni per garantire cure salvavita ai propri cittadini più fragili.