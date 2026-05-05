Una mattinata difficile per l’approvvigionamento idrico nei comuni di Aci Sant’Antonio, Trecastagni e Viagrande. A causa di ripetuti e continui sbalzi di tensione elettrica (micro-stacchi di corrente) sulla rete Enel, si è verificato un grave guasto tecnico a una delle pompe del pozzo Muri Antichi.

Il guasto, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 5 maggio 2026, sta compromettendo la regolare erogazione dell’acqua nelle zone servite dall’impianto.

La situazione attuale

I tecnici sono già al lavoro per valutare l’entità del danno, ma al momento non è possibile stabilire con esattezza i tempi necessari per la sostituzione della pompa danneggiata. Il problema elettrico a monte ha causato un blocco meccanico che richiede un intervento strutturale.

I comuni interessati

I disservizi, che potrebbero variare da una riduzione della pressione a una totale mancanza di acqua, interessano:

Tempi di ripristino

L’ente gestore ha comunicato che verrà fornita una tempestiva informazione non appena la riparazione sarà ultimata. Tuttavia, è importante sottolineare che, anche dopo la sostituzione della pompa, l’erogazione non tornerà immediatamente alla normalità. Saranno infatti necessari i tempi tecnici indispensabili per il riempimento dei serbatoi e la messa in pressione delle condotte idriche.