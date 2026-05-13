Nuovi possibili disservizi idrici in arrivo per diversi comuni della fascia pedemontana etnea. A causa di interventi programmati sulla rete elettrica, le forniture d’acqua nei territori di Aci Sant’Antonio, Trecastagni e Viagrande potrebbero subire interruzioni o cali di pressione nella giornata di mercoledì 13 maggio 2026.

Il motivo dello stop

Il disservizio non è causato da un guasto diretto alla rete idrica, ma da una sospensione dell’energia elettrica comunicata da Enel. I lavori sulla rete elettrica, previsti dalle ore 8:30 alle 16:20, comporteranno lo spegnimento degli impianti del pozzo Muri Antichi, snodo fondamentale per la produzione e il pompaggio dell’acqua verso i comuni interessati.

Le zone coinvolte

Il fermo della produzione idrica colpirà i centri abitati e le zone periferiche di:

Aci Sant’Antonio

Trecastagni

Viagrande

I tempi di ripristino

Sebbene il ripristino della corrente elettrica sia previsto per il tardo pomeriggio, l’erogazione idrica non tornerà immediatamente alla normalità. Saranno infatti necessari i tempi tecnici per il riempimento dei serbatoi comunali e delle condotte principali.

Il gestore ha assicurato che la distribuzione verrà riattivata immediatamente dopo il termine dei lavori di Enel, ma la situazione si normalizzerà completamente solo in serata o nella mattinata successiva nelle zone più alte o distanti dai serbatoi.

Consigli utili

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