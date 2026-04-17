Un imminente intervento di manutenzione straordinaria colpirà l’erogazione dell’acqua in diversi centri della provincia di Catania. Il gestore privato Acque Mangano ha infatti comunicato che, per permettere lavori urgenti e necessari al serbatoio principale, la fornitura idrica sarà sospesa per diversi giorni.

Le date del disservizio

La sospensione avrà inizio lunedì 20 aprile 2026 e si protrarrà per 3 giorni consecutivi. Durante questo lasso di tempo, la regolare erogazione dell’acqua non potrà essere garantita nei comuni coinvolti.

I Comuni interessati

L’intervento comporterà disagi per i residenti dei seguenti centri urbani:

Il ripristino del servizio

Al termine dei lavori di manutenzione, il gestore provvederà a riavviare immediatamente la distribuzione. Tuttavia, è bene ricordare che la normalizzazione del servizio non sarà istantanea: sarà infatti necessario attendere i tempi tecnici fisiologici per il riempimento dei serbatoi e la messa in pressione delle condotte idriche.

Si consiglia alla cittadinanza di predisporre le dovute scorte d’acqua entro la giornata di domenica per limitare i disagi durante le 72 ore di cantiere.