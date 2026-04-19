Attimi di paura ieri pomeriggio presso il grande magazzino IKEA di Catania, situato nella zona commerciale di Catania. Il punto vendita è stato teatro di una improvvisa evacuazione a seguito della diffusione di una sostanza urticante – verosimilmente spray al peperoncino – che ha reso l’aria irrespirabile all’interno di un settore della struttura.

La dinamica dei fatti

L’episodio si è verificato in un momento di grande affluenza tipico del fine settimana. Improvvisamente, numerosi clienti – tra cui molte famiglie con bambini – presenti sul posto hanno riferito di aver percepito un’aria “irrespirabile”, un dettaglio che ha contribuito ad alimentare il timore e l’allarme.

Il panico si è propagato rapidamente tra i corridoi dello store. La direzione, applicando immediatamente i protocolli di sicurezza previsti, ha disposto l’evacuazione totale dello stabile, invitando i presenti a uscire verso il parcheggio esterno.

L’evacuazione e la riapertura

«Ikea conferma che il negozio di Catania è stato temporaneamente evacuato . Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e hanno effettuato tutte le verifiche, con la piena collaborazione da parte di Ikea, che è stata successivamente autorizzata alla riapertura in sicurezza del punto vendita. La salute e la sicurezza dei nostri lavoratori e dei clienti rimane la nostra priorità assoluta».