Irfis Sicilia– Un tentativo concreto di invertire uno dei fenomeni più critici per il Sud Italia: la fuga dei giovani qualificati. Con la pubblicazione del nuovo avviso da parte di Irfis-FinSicilia, diventa finalmente operativa la misura sul “South working” promossa dal governo regionale guidato da Renato Schifani. L’iniziativa punta a sfruttare il potenziale del lavoro agile per permettere ai siciliani impiegati in aziende con sede fuori dall’Isola, in Italia o all’estero, di continuare a lavorare senza essere costretti a vivere lontano dalla propria terra. Non si tratta solo di un incentivo economico, ma di un cambio di paradigma che mira a rendere la Sicilia nuovamente attrattiva per chi è partito e per chi, altrimenti, sarebbe pronto a farlo.

Il South working come leva per cambiare il mercato del lavoro

Il principio alla base della misura è tanto semplice quanto strategico: trasformare il lavoro da remoto in un’opportunità strutturale per il territorio. In un’epoca in cui le tecnologie digitali hanno reso sempre meno necessario il vincolo della presenza fisica in azienda, la possibilità di lavorare dalla Sicilia per realtà con sede altrove rappresenta una svolta significativa. Il contributo fino a 30mila euro per ciascun lavoratore, distribuito nell’arco di cinque anni, non è soltanto un incentivo economico, ma un segnale politico chiaro: il lavoro non deve più essere necessariamente sinonimo di migrazione. In questo senso, il South working diventa uno strumento per ripensare il rapporto tra occupazione e territorio, offrendo nuove prospettive soprattutto ai giovani altamente qualificati.

Requisiti e condizioni: un equilibrio tra flessibilità e stabilità

L’accesso agli incentivi è regolato da criteri precisi, pensati per garantire un impatto duraturo della misura. Possono partecipare imprese con sede nell’Unione europea o anche in Paesi extra Ue, a condizione che abbiano assunto o stabilizzato, lavoratori Siciliani con contratti a tempo indeterminato dopo il 9 gennaio 2026.

“Vogliamo sfruttare, dice il presidente della Regione Renato Schifani, le possibilità offerte dalle nuove tecnologie informatiche e digitali per fare in modo che tante giovani risorse siciliane, andate all’estero per inseguire la loro vocazione professionale, possano tornare e svolgere qui il loro lavoro, ma anche per evitare che altri vadano via per lo stesso motivo. Consentiamo loro di lavorare in Sicilia mantenendo il rapporto con la propria azienda con sede fuori dall’Isola o all’estero”.

Un elemento centrale è l’obbligo per il lavoratore di risiedere in Sicilia al momento della concessione del contributo e di svolgere la propria attività prevalentemente in modalità agile per almeno cinque anni. La presenza fisica in azienda è consentita, ma limitata a una quota minoritaria delle giornate lavorative. Si tratta di un compromesso che da un lato garantisce flessibilità organizzativa, dall’altro assicura un radicamento reale sul territorio.

Risorse, tempistiche e modalità di accesso

Dal punto di vista operativo, le domande potranno essere presentate a partire dal 30 giugno attraverso la piattaforma dedicata sul sito di Irfis-FinSicilia, fino a esaurimento delle risorse disponibili. La dotazione finanziaria è significativa: 18 milioni di euro all’anno fino al 2028, un investimento che testimonia la volontà della Regione di intervenire in modo strutturale sul problema dell’emigrazione giovanile. Irfis avrà un ruolo centrale non solo nella gestione delle richieste, ma anche nel controllo della correttezza delle informazioni fornite dalle aziende, un aspetto fondamentale per garantire trasparenza ed efficacia nell’utilizzo dei fondi pubblici.

Oltre l’incentivo: una sfida culturale ed economica

Al di là degli aspetti tecnici, la misura solleva una questione più ampia che riguarda il futuro della Sicilia. Contrastare la fuga dei cervelli non significa soltanto riportare indietro chi è partito, ma creare le condizioni affinché restare diventi una scelta possibile e sostenibile. In questo senso, il South working rappresenta una risposta moderna a un problema storico, perché prova a superare i limiti geografici attraverso l’innovazione. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà anche dalla capacità del territorio di offrire servizi, infrastrutture e qualità della vita adeguati alle aspettative di una nuova generazione di lavoratori sempre più mobile e connessa.