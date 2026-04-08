Concorso ASP in Sicilia: è in scadenza il bando indetto dall’ASP di Siracusa, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 11 unità di personale amministrativo.

Le figure ricercate rientrano nell’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari e nell’Area degli Assistenti. Ecco la guida completa su posti disponibili, requisiti di accesso, prove d’esame e modalità di invio della domanda.

Concorso ASP Siracusa: posti disponibili e profili richiesti

Il piano di assunzioni previsto dal Concorso ASP Siracusa 2026 riguarda due diversi profili professionali:

5 posti di Collaboratore Amministrativo-Professionale (Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari);

6 posti di Assistente Amministrativo (Area degli Assistenti).

La graduatoria finale potrà inoltre essere utilizzata dall’Azienda Sanitaria per coprire ulteriori posti che dovessero rendersi vacanti nel periodo di validità della stessa.

Concorso ASP: requisiti di partecipazione

Per partecipare alla selezione è necessario possedere i requisiti generali previsti per i concorsi pubblici (cittadinanza, godimento diritti politici, idoneità fisica) e i seguenti titoli di studio specifici:

Collaboratore Amministrativo

Laurea (vecchio ordinamento): Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche o equipollenti.

Laurea Specialistica o Magistrale: Scienze dell’Economia, Scienze economico-aziendali, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Sociologia, Studi Europei e affini.

Assistente Amministrativo

Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado (diploma di maturità) che consenta l’accesso agli studi universitari.

Per entrambi i profili è richiesta la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Concorso ASP Siracusa: le prove d’esame

Il concorso prevede una valutazione complessiva di 100 punti (70 per le prove e 30 per i titoli). L’iter selettivo è così articolato:

Prova Preselettiva (eventuale): In caso di alto numero di domande, test a risposta multipla sulle materie d’esame. Prova Scritta (30 punti): Svolgimento di un tema o quesiti a risposta sintetica/multipla. Prova Pratica (20 punti): Predisposizione di atti amministrativi o risoluzione di un caso pratico. Prova Orale (20 punti): Colloquio sulle materie d’esame, inglese e informatica.

Materie principali del concorso

I candidati dovranno dimostrare preparazione su:

Diritto Amministrativo e Legislazione Sanitaria (Nazionale e Regionale);

Contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie;

Disciplina del rapporto di lavoro nel S.S.N.;

Legislazione sugli appalti (beni e servizi) nelle ASL;

Accesso agli atti e documentazione amministrativa.

Nota: Il punteggio minimo per superare la prova scritta è di 21/30, mentre per la pratica e l’orale è di 14/20.

Valutazione dei titoli

I 30 punti destinati ai titoli sono ripartiti in:

Titoli di carriera: max 15 punti;

Titoli accademici e di studio: max 3 punti;

Pubblicazioni e titoli scientifici: max 2 punti;

Curriculum formativo e professionale: max 10 punti.

Come presentare la domanda e scadenza

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata dell’ASP Siracusa.

Link per la domanda: www.servizi.asp.sr.it (sezione Bandi di Concorso).

Modalità di accesso: È necessario il sistema SPID .

Tassa di partecipazione: € 10,00.

Termine ultimo: entro e non oltre le ore 23:59 del 13 aprile 2026.

Tutte le comunicazioni ufficiali, incluse date e sedi delle prove, saranno pubblicate sul sito ufficiale dell’ASP Siracusa nella sezione “Bandi di Concorso”. Si raccomanda ai candidati di dotarsi di un indirizzo PEC personale per ricevere le notifiche relative alla procedura.

Per restare aggiornati su questo e altri concorsi e opportunità lavorative, oltre ai canali ufficiali, si consiglia consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.