ACIREALE – Nuove opportunità di impiego arrivano dal settore della ristorazione veloce nel catanese. Il ristorante McDonald’s di Acireale, situato in una posizione strategica per il traffico veicolare e turistico della SS114, ha ufficialmente aperto le selezioni per l’inserimento di nuovi Addetti Ristorazione (Crew).

L’annuncio, inserito nel piano di potenziamento per la stagione primaverile ed estiva 2026, si rivolge a candidati dinamici, preferibilmente residenti ad Acireale o nei comuni limitrofi come Aci Catena, Aci Sant’Antonio e Giarre.

Il profilo ricercato: chi è il “Crew”?

La figura del Crew è il cuore pulsante del ristorante. Le mansioni previste sono varie e ruotano secondo le necessità del punto vendita:

Accoglienza e Sala: Gestione degli ordini ai kiosk, assistenza ai clienti e servizio al tavolo.

Produzione e Cucina: Preparazione dei prodotti nel rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie (HACCP).

McCafé: Preparazione di bevande calde e gestione dell’area caffetteria.

Cosa offre l’azienda

McDonald’s offre un inquadramento con contratti iniziali solitamente part-time. Questa formula è particolarmente indicata per gli studenti universitari dell’Ateneo di Catania, poiché permette di conciliare i turni di lavoro con il calendario delle lezioni e degli esami. È prevista una formazione specifica retribuita per tutti i nuovi assunti.

Requisiti e come partecipare alla selezione

Per partecipare alle selezioni non è richiesta un’esperienza pregressa specifica nel settore, ma sono considerati requisiti fondamentali: