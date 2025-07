Lavoro Sicilia: continuano a emergere nuove opportunità per chi è alla ricerca di un impiego in diverse zone del territorio siciliano. Solide aziende come Ikea, McDonald’s ed Eurospin sono alla ricerca di figure da inserire stabilmente nel proprio organico in vari comuni della regione. Di seguito, tutti i dettagli.

Lavoro Sicilia: McDonald’s assume

McDonald’s, colosso nel settore dei fast food, nella sua sede di Palermo Nicoletti è alla ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio team con la posizione di addetto/a alla ristorazione – Crew. Si tratta di un’occasione per chi desidera lavorare in un ambiente dinamico e giovanile, con possibilità di crescita grazie alla formazione interna e a eventuali borse di studio. Le attività si svolgono sia in cucina, dove si preparano i prodotti e si collabora nella gestione operativa, sia in sala, dove si accolgono i clienti garantendo un’esperienza positiva.

Tra i requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore, buone capacità relazionali, spirito di squadra e disponibilità a lavorare su turni. L’offerta è particolarmente adatta a chi cerca un impiego part-time nella zona.

Lavoro Sicilia: Eurospin ricerca addetto/a alla salumeria

Eurospin Sicilia S.p.A. è alla ricerca di un addetto o addetta al banco salumeria per il punto vendita di Modica (RG). La figura selezionata dovrà occuparsi della vendita assistita di salumi e formaggi, curando la preparazione e l’esposizione dei prodotti secondo le norme igienico-sanitarie previste dall’HACCP. Attenzione al cliente, passione per i prodotti tipici locali e buone doti comunicative sono le qualità più richieste per ricoprire il ruolo. Tra le mansioni previste rientrano anche la pulizia del banco e delle attrezzature, oltre al rifornimento puntuale degli scaffali.

L’azienda cerca persone affidabili, serie, flessibili e con disponibilità a lavorare su turni, anche nei festivi. La residenza in zone limitrofe e il possesso della patente sono considerati requisiti fondamentali. Gradita, ma non indispensabile, un’esperienza pregressa nel settore alimentare o nella grande distribuzione. È previsto un contratto di assunzione secondo la normativa vigente.

Lavoro Sicilia: Ikea assume

Il punto vendita IKEA di Palermo è alla ricerca di nuove figure da inserire nel team vendite con contratto part-time. La posizione è rivolta a chi possiede esperienza nel commercio o a contatto con il pubblico, ama il design e ha una spiccata propensione alla relazione con i clienti. Tra le responsabilità principali ci sono l’assistenza personalizzata nella scelta dei prodotti, la cura dell’area espositiva e l’ottimizzazione degli spazi per migliorare la customer experience.

Il candidato ideale è dinamico, cortese, diplomato e pronto a lavorare in un ambiente veloce e stimolante. L’azienda offre benefit aziendali, tra cui mensa interna, sconti dedicati ai dipendenti, convenzioni e parcheggio gratuito.