Concorso Carabinieri: l’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso pubblico per 898 posti da Allievi Marescialli a tempo indeterminato. Il trattamento economico sarà quello previsto per il ruolo di Ispettore dell’Arma, secondo la normativa vigente per il personale militare. Si ricorda che è in questo caso le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 19 marzo 2026. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Concorso Carabinieri, i requisiti richiesti

Per partecipare al concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri per la copertura di 898 posti da Allievi Marescialli, i candidati devono possedere una serie di requisiti fondamentali. Tra cui:

cittadinanza italiana,

idoneità fisica all’impiego,

diritti civili e politici,

18 anni compiuti alla data di scadenza,

patente di guida di categoria B,

non aver riportato condanne penali,

essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Alcuni requisiti possono differire a seconda che il candidato sia un militare in servizio o un civile, pertanto è fondamentale verificare attentamente le condizioni specifiche indicate nel bando.

Concorso Carabinieri, le prove da superare

Il concorso per l’assunzione di 898 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri prevede diverse fasi di selezione, che si svolgeranno principalmente a Roma. La procedura inizia con una prova preliminare, prevista per la terza decade di marzo 2026, seguita dalla prova scritta di lingua italiana, programmata per la prima decade di aprile 2026. Successivamente i candidati dovranno affrontare la prova di efficienza fisica, in calendario per la terza decade di aprile, e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, che si svolgeranno nella prima decade di maggio 2026. La selezione prosegue con la prova orale, prevista per la terza decade di maggio.

Sono inoltre previste due prove facoltative: la prova di lingua straniera e la prova di informatica, entrambe programmate per la prima decade di luglio 2026.

Concorso Carabinieri, le riserve dei posti

Per questo concorso saranno riservati 199 posti per diverse categorie specifiche. Tra queste rientrano, ad esempio, il coniuge e i figli superstiti di personale delle Forze Armate deceduto in servizio, i diplomati delle Scuole militari e gli assistiti da enti di assistenza per orfani di militari.

Inoltre, le domande di partecipazioni dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, entro il 19 marzo 2026, tramite la pagina dedicata sul portale dell’Arma dei Carabinieri. Durante la procedura, i candidati dovranno caricare una fototessera in formato digitale e indicare due indirizzi e-mail validi: uno standard, per ricevere copia della domanda, e uno di tipo certificato (PEC), per comunicazioni ufficiali.