Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 47 anni. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale etneo, contesta all’indagato il reato di rapina aggravata.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile (Sezione Falchi), si è concentrata su un grave episodio avvenuto nel maggio dello scorso anno. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe preso di mira un’anziana di 83 anni: dopo averla strattonata violentemente fino a farla cadere a terra — causandole diverse lesioni personali — è riuscito a strapparle una collana prima di fuggire.

La svolta nelle indagini è arrivata grazie all’esame minuzioso delle immagini registrate da numerosi impianti di videosorveglianza della zona. L’attenta analisi dei movimenti del sospettato ha permesso agli agenti di ricostruire un quadro indiziario di estrema gravità, portando all’emissione della misura restrittiva.

Dopo le formalità di rito, il 47enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza. Si ricorda che per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.