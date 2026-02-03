Dopo aver conquistato il pubblico di X Factor 2025, DELIA — cantautrice, interprete e pianista classica — si prepara a tornare alla sua dimensione più autentica: il palco. Da venerdì 13 febbraio 2026 prenderà il via il “SICILIA BEDDA TOUR”, un viaggio musicale che attraverserà l’Italia tra teatri storici e scenari estivi di grande suggestione.

Il tour debutterà al Teatro degli Arcimboldi di Milano, già completamente sold out, e proseguirà con una prima tranche invernale nei principali teatri italiani, per poi spostarsi all’aperto nei mesi estivi in alcune delle location più iconiche della penisola.

Un inizio che segna un successo straordinario e, per molti versi, inatteso: in meno di 30 giorni sono stati venduti 23.000 biglietti, con sold out rapidissimi che hanno portato a raddoppiare le date di Roma e Palermo, spostandole in venue più capienti per rispondere a una domanda ben superiore alle previsioni. Anche le tappe successive stanno registrando vendite serrate, con pochissimi biglietti ancora disponibili, consolidando DELIA come una delle voci emergenti più rilevanti e credibili della nuova scena musicale italiana.

Il “SICILIA BEDDA TOUR” non è soltanto una serie di concerti, ma un vero e proprio atto identitario. È il racconto di una Sicilia amata e mai davvero lasciata, un ponte tra radici e modernità, tra il linguaggio del folk e quello del cantautorato contemporaneo. Nei suoi brani convivono memoria e futuro, appartenenza e libertà creativa.

Parallelamente al successo dal vivo, Delia BuglisiE sta vivendo una crescita digitale impressionante. I suoi contenuti social totalizzano milioni di visualizzazioni, generando un engagement costante fatto di condivisioni, commenti e messaggi personali che testimoniano un legame autentico con il pubblico. Un risultato raro per un’artista emergente, che dimostra come il suo percorso vada ben oltre l’effetto televisivo e si basi su una connessione emotiva reale e duratura.

Dal 13 febbraio in poi, quel sogno prenderà forma ogni sera, davanti a teatri pieni e a un pubblico che nelle sue canzoni ritrova emozioni, memoria e appartenenza.

Le date del tour (produzione Isola degli Artisti)

Inverno – Teatri

13 febbraio 2026 – Milano , Teatro degli Arcimboldi – Sold out

20 febbraio 2026 – Torino , Teatro Colosseo

1 marzo 2026 – Palermo , Teatro Golden – Sold out

13 marzo 2026 – Roma , Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia – Sold out

28 marzo 2026 – Napoli , Casa della Musica – Federico I

29 marzo 2026 – Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

Estate – Live all’aperto