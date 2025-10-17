Sono due le cantanti catanesi che hanno superato le “last call” di X Factor 2025, aggiudicandosi l’accesso alla fase più attesa del programma: i Live Show. Si tratta di Delia Buglisi e Roberta Scandurra, due giovani artiste che rappresentano la nuova scena musicale siciliana.

Delia Buglisi, la forza del folk e delle radici siciliane

Classe 1999, Delia Buglisi – in arte Delia – è una cantautrice che fonde folk e cantautorato, usando il siciliano come lingua d’espressione universale. Nata e cresciuta a Catania, si è laureata al Conservatorio cittadino, unendo formazione accademica e istinto creativo.

Nel 2024 ha ottenuto una borsa di studio come Miglior Cantautrice presso Isola degli Artisti, collaborando con produttori di rilievo e aprendo i concerti di Serena Brancale. Nella puntata decisiva di X Factor si è esibita con un emozionante medley tra “L’amour est un oiseau rebelle” e “Carmen”, impreziosito da versi in dialetto siciliano. La performance le è valsa un posto nella squadra di Jake, che aveva già creduto nel suo talento concedendole l’“X Pass”.

Roberta Scandurra, energia pop-punk e determinazione

L’altra finalista catanese, Roberta Scandurra, in arte Rob, è nata nel 2005. Appassionata di pop-punk e testi autobiografici, ha già collezionato diversi riconoscimenti: nel 2022 ha vinto il Tour Music Fest – Artist of the Year, e nel 2023 ha frequentato un workshop alla Berklee di Boston.

Nel 2025 ha pubblicato il suo primo singolo, “Lei con te”, che ha superato i 45.000 stream su Spotify. Durante le “last call” ha conquistato Paola Iezzi e il pubblico con una travolgente interpretazione di “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs, assicurandosi un posto nella sua squadra.