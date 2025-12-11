La line-up del grande concerto di Capodanno in piazza Duomo a Catania si completa con il nome più atteso: Delia, la giovane cantautrice rivelazione di X Factor. La sua presenza, inizialmente anticipata dal sindaco Enrico Trantino durante la presentazione del programma delle festività, è stata ora confermata ufficialmente dopo la finale del talent show che l’ha vista impegnata fino alla conclusione. Con la sua partecipazione, il palcoscenico del 31 dicembre arricchisce ulteriormente una serata già dedicata alla musica siciliana e ai suoi talenti emergenti e affermati.

Un talento catanese che rappresenta le radici siciliane

Il sindaco Trantino ha voluto sottolineare l’importanza di questa presenza artistica, ribadendo:

“Abbiamo voluto fortemente questa giovanissima artista catanese… Delia ci ha profondamente colpiti per il suo straordinario talento, capace di unire studio e metodo ad arte, genio creativo e voglia di valorizzare le radici di una terra immensa e potente come le sue sonorità”.

Classe 1999, originaria di Paternò, Delia porta sul palco una cifra stilistica che attraversa folk e cantautorato, usando il siciliano come lingua espressiva e identitaria.

Il programma della serata

Il concerto in piazza Duomo inizierà dalle 20.30 e sarà presentato da Ruggero Sardo, con un collegamento audio-video anche in piazza Università. Delia si unirà a Zapato, Color Indaco, I Beddi e Kaballà, insieme ai protagonisti nazionali Marina Rei e Ghali. A chiudere la notte, il dj set di Radio Studio Centrale che accompagnerà il pubblico fino a notte fonda.